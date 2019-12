Osram: der zweite Anlauf klappt

Die Aktien von Osram haussieren nach der im zweiten Anlauf gelungenen Übernahme durch AMS. Am gestrigen Vormittag lagen sie mit über 44 Euro knapp 15% im Plus und sind mehr wert als die vom österreichischen Halbleiterhersteller gebotenen 41 Euro. Es war bis zum Schluss offen, ob AMS dieses Mal erfolgreich sein würde, sagte ein Händler. Mehr als 55 Prozent der Aktionäre haben laut AMS das Übernahmeangebot angenommen. Wer auf fallende Kurse gesetzt habe, sehe sich nun unter Druck. EUWAX

