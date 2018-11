Osram – was ist da los?

Osram war in den vergangenen Monaten immer wieder auf unserem Empfehlungszettel. Die Aktie ist schwer gebeutelt, daher gibt es ordentliche Qualität zu einem sehr günstigen Preis. Das ruft nicht nur Antizykliker auf den Plan, sondern auch große Investoren. Bain Capital sondiert eine Übernahme. Die Aktie springt an, wer unseren Produkten gefolgt ist nimmt gerne Gewinne mit. Wer auf eine Übernahme setzen möchte kann spekulativ auch zum Turbogreifen. Gegen eine Übernahme und für fallende Kurse eignet sich die WKN

Die Meldung von DPA-afx:

“Der zuletzt schwer am Aktienmarkt gebeutelte Lichtkonzern Osram ist offenbar ins Visier von Finanzinvestoren geraten. So sondiere die Gesellschaft Bain Capital ein Übernahmeangebot für das Unternehmen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Der Marktwert von Osram liegt derzeit bei rund 3,3 Milliarden Euro. Die Aktie sprang daraufhin um mehr als 18 Prozent auf über 40 Euro an. Das Papier hat seit Jahresbeginn wegen einer schwächeren Geschäftsentwicklung erheblich Federn lassen müssen.

Bain Capital schätze derzeit mit Finanzberatern den Wert des Unternehmens ein, hieß es von den informierten Personen. Andere potenzielle Interessenten inklusive weitere Finanzinvestoren hätten ebenso ein Auge auf die frühere Siemens -Tochter geworfen, schreibt die Agentur. Jedoch müsse ein Interesse nicht zwangsläufig in eine Transaktion münden. Osram und Bain wollten die Informationen nicht kommentieren. Bain Capital hatte zuletzt in Deutschland gemeinsam mit Finanzinvestor Cinven den Generikahersteller Stada übernommen.