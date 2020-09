Osram Licht mit garantierter Dividende und Absturz-Sicherung

Die anhaltend niedrigen Zinsen für Spareinlagen und Anleihen bonitätsstarker Unternehmen sind für viele Kunden hierzulande ein echtes Ärgernis. Wer positive Renditen erzielen will, muss sich zwangsläufig nach Alternativen umschauen.

Investments am Aktienmarkt sind dabei natürlich eine Option. Dennoch wagen viele Anleger diesen Schritt aus Angst vor drohenden Kursverlusten nicht. Die Aktie von Osram Licht bietet aus Sicht von Analysten nun eine Möglichkeit, bei überschaubaren Risiken attraktive Renditen einzufahren. Die Strategen von Independent Research schreiben in ihrer aktuellen Einschätzung, dass die Papiere des Beleuchtungsspezialisten nach der Einigung über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit dem Großaktionär ams den „Charakter einer Anleihe“ bekämen.

Bei einem aktuellen Aktienkurs von gut 50 Euro wird das Kursziel auf 65 Euro taxiert. Die Kollegen der Commerzbank sehen den fairen Wert der Aktie sogar bei 80 Euro. Die in dem Vertrag vereinbarte jährliche Kompensationszahlung sei praktisch eine Garantiedividende und bedeute eine Rendite von mehr als fünf Prozent.

Der österreichische Sensorspezialist ams hatte lange für eine Übernahme von Osram Licht gekämpft und war letztendlich auch erfolgreich. Mittlerweile hält der Konzern über 70 Prozent der Osram-Aktien. Die noch ausstehenden Aktionäre erhalten nun ein Abfindungsangebot von 44,65 Euro. Wer das nicht annimmt, soll die angesprochene jährliche Zahlung in Höhe von 2,57 Euro brutto (2,24 Euro netto) erhalten. Daraufhin war die Aktie zur Wochenmitte deutlich gestiegen.

Übernahme-Spezialist greift zu

Andreas Schmidt ( PARTLINK ) hat sich für 49,20 Euro am Mittwochmorgen schnell noch ein paar Stück in sein wikifolio Special Opportunities Invest gelegt: „Mit Veröffentlichung der Parameter für den Beherrschungsvertrag zwischen Osram und AMS wurde die Aktie ins Portfolio gekauft. Der Aktienkurs von Osram dürfte durch den ermittelten Abfindungsbetrag von 44,65 Euro gut unterfüttert sein, so dass Osram ein sehr gutes CRV bietet. Einzig die mäßige Bonität von AMS ist ein Negativpunkt, aber genau deshalb fällt ja auch die jährliche Ausgleichszahlung so üppig aus.“ Der Trader, der mit seinem wikifolio trotz des Corona-bedingten Rückschlags im Frühjahr seit Ende 2016 auf eine jährliche Performance von 9,3 Prozent kommt, hat sich auf „fortgeschrittene Übernahmesituationen“ spezialisiert. Die entsprechenden Aktien hätten sich seiner Meinung nach in der Vergangenheit als „besonders kursstabil gegenüber negativen Märkten gezeigt“. Das voll investierte Portfolio besteht momentan aus 22 Titeln. Osram Licht hat ein Gewicht von gut fünf Prozent erhalten.

+41,9 % seit 10.11.2016

+3,6 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 14.189,52 investiertes Kapital

PARTLINK DE000LS9KL24 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 20172018201920201000-5050 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 9,3 Prozent Geringe Schwankungen und ordentliche Renditen

In dem wikifolio Mawero Mawero Kapitalaufbau1 kommt die Aktie auf einen ähnlich hohen Depotanteil. Trader Dieter Sebastian ( Mawero ) hatte den Titel allerdings schon Anfang Juni aufgenommen und darf sich dadurch aktuell über einen Buchgewinn von 22 Prozent freuen. In dem bereits 2013 gestarteten wikifolio werden möglichst stetige, konservative Anlagen mit risikoreicheren Investments kombiniert. Der Trader orientiert sich dabei an der „modernen Portfoliotheorie“. Die Aktienauswahl erfolgt ausschließlich auf Basis von Algorithmen und mathematischen Berechnungen. Weil dabei großer Wert auf möglichst geringe Schwankungen gelegt wird, wurde auch Osram Licht frühzeitig zu einem passenden Kandidaten. Die ordentliche Jahresrendite von sieben Prozent generierte der Trader bei einem für diesen langen Zeitraum sehr überschaubaren Maximalverlust von nur gut 15 Prozent.

+66,8 % seit 18.05.2013

+7,0 % 1 Jahr

0,30× Risiko-Faktor

EUR 83.056,05 investiertes Kapital

Mawero DE000LS9BEA5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2014201620182020501000-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 7,2 Prozent

Die Osram Licht-Aktie selbst bleibt bei den nachvollziehbaren Argumenten für das Papier nur ein Nebenschauplatz auf wikifolio.com: Sie ist in lediglich einem Prozent aller investierbaren wikifolios vertreten.

Alle wikifolios mit Osram Licht im Depot!

Welche Trader setzen auf den Experten für Licht? Wie wird die Aktie gehandelt?

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.