Osram: Lasst es leuchten

Wenn ein Licht aufgeht, könnte es ein Osram-Licht sein. Wie demnächst bei einem europaweiten Event in Portugal. Auch Continental setzt auf Osram. Ein Call-Optionsschein mit einem Basispreis bei 60 Euro und einer Fälligkeit im Juni 2019 kann von einer steigenden Osram-Aktie überproportional profitieren.

Licht ist überall. Osram ist Licht. Wenn vom 8. bis 12. Mai die 63. Ausgabe des Eurovision Song Contest in Lissabon stattfindet, leuchtet Osram bereits zum vierten Mal bei diesem europaweiten Event die Bühne aus. Für den Lichttechnik-Konzern ist das ein Prestigeauftrag, eine hübsche Meldung für die Randspalte, doch weitaus interessanter erscheint das, was Osram und Continental planen. Beide gründen ein Joint Venture. Das Projekt, an dem beide Partner mit 50 Prozent beteiligt sind, soll im zweiten Halbjahr mit rund 1500 Mitarbeitern starten und global agieren, indem es das Wissen beider Konzerne in den Bereichen Licht, Steuerung und Elektronik vereint. Halbleiterbasierte Lichtmodule wie LED-Module für Front- und Heckscheinwerfer, Lasermodule und Einheiten zur Lichtsteuerung sollen die Produkte sein. Das Joint Venture kann einer der Wachstumstreiber sein, die die Analysten von Berenberg in ihrer aktuellen Studie zur Aktie als Gründe für ein Kursziel von 82 Euro nennen. Auch die Kollegen der UBS geben ein Ziel von 81 Euro an und sehen die Aktie aufgrund der fundamentalen Lage im Sektor als Kauf. Osram könnte auch weiterhin vom Trend zur LED-Leuchte profitieren. Licht emittierende Dioden gelten als das derzeit sparsamste Leuchtmittel. An der Börse verlief für Osram das Jahr 2018 bislang im Dunkeln. Vom Hoch bei 79,58 Euro rutschte die Aktie bis vor kurzem auf 56,18 Euro ab und stand so tief wie vor einem Jahr, was sich als Einstiegszeitpunkt anbieten könnte. Zahlen legt Osram am 3. Mai vor.

Osram (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 61,54 // 61,75 // 62,01 // 73,51 Unterstützungen: 57,72 // 56,18 // 54,80 // 46,66

Mit einem Call-Optionsschein (WKN CQ6DUF) können risikofreudige Anleger, die von einer wiederum steigenden Osram-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 60 Euro und einer Fälligkeit am 17.06.2019 könnte eine Rendite von 212 Prozent erzielen, wenn die Aktie bis zum Laufzeitende auf 80 Euro steigt. Sollte sie höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 60 Euro notiert, verfällt der Optionsschein wertlos. Sonst wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste der Index bei gleichen Bedingungen bei 66,40 Euro (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus der spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte die Aktie unter das Tief bei 56,20 Euro fallen.

Strategie für steigende Kurse WKN: CQ6DUF

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,63 - 0,64 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 60,00 Euro

Basiswert: Osram



akt. Kurs Basiswert: 59,48 Euro Laufzeit: 17.06.2019

Kursziel: 2,00 Euro Omega: 5,01

Kurschance: + 212 Prozent Quelle: Citigroup

