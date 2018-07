Osram – Halbierung und spannende Chance zugleich

Wo war eigentlich der Analyst der Deutschen Bank bei Osram in den letzten Monaten? Im Urlaub, im Keller oder schlicht die Aktie vergessen? Auf alle Fälle lag sein altes Ziel bei 83 Euro – absurd. Nun hat die Deutsche Bank das Kursziel für Osram nach einer abermaligen Gewinnwarnung von 83 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf “kaufen” belassen. Immer noch stattliches Potenzial, das wir immerhin ab hier teilen und Ihnen einen Turbo DE000MF6LYB0 für die Erholung ans Herz legen. Auch der Discounterund die Aktienanleihesind allein schon aufgrund der Vola eine gute Wahl. Ein Papier liegt auch im Favoritendepot. Der unerfreuliche Schritt des Lichtkonzerns habe an das ungeschriebene Gesetz erinnert, dass eine Gewinnerwartung selten allein komme, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer vorliegenden Studie. Die fundamentale Lage müsse nun aber nüchtern betrachtet werden – und da sei die Kursreaktion übertrieben.