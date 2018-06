Osram-Discount-Put mit 13%-Chance unterhalb von 50€

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Mit einem Kursrückgang von mehr als 4 Prozent setzte die im MDAX gelistete Osram-Aktie (ISIN: DE000LED4000) auch am 25.6.18 ihre seit Monaten anhaltende Talfahrt fort. Auch die Kaufempfehlungen der Commerzbank und der UBS konnten den freien Fall der Aktie nicht aufhalten.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Erholungspotenzial der Osram-Aktie nach dem derzeitigen Ausverkauf begrenzt sein sollte, die aber auch im Falle einer deutlichen Kurserholung positive Rendite erzielen wollen, könnte die Investition in Discount-Puts interessant sein, die auch bei einem stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkurs positive Rendite abwerfen werden.

Discount-Put-Optionsschein mit Basispreis bei 60 Euro

Der HVB-Discount-Put auf die Osram-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Cap bei 55 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.9.18, ISIN: DE000HX0CK14, wurde beim Osram-Aktienkurs von 44,52 Euro mit 4,78 – 4,83 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps von 55 Euro notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap, im konkreten Fall mit 5 Euro. Somit ermöglicht der Schein in etwas weniger als 3 Monaten einen Ertrag von 3,52 Prozent, was einer Jahresrendite von 13,50 Prozent entspricht.

Notiert die Osram-Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag insofern, als der am Bewertungstag ermittelte Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert wird. Notiert die Osram-Aktie an diesem Tag beispielsweise bei 55,17 Euro, dann wird der Schein mit seinem aktuellen Kaufkurs von 4,83 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 60 Euro wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Basispreis bei 55 Euro

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass die Osram-Aktie in knapp 3 Monaten unterhalb von 50 Euro notieren wird, könnte der HVB-Discount-Put mit Basispreis bei 55 Euro, Cap bei 50 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.9.18, ISIN: DE000HX15BZ5, interessant sein, der unter den geschilderten Marktbedingungen mit 4,37 – 4,42 Euro Euro gehandelt wurde. Dieser Schein wird am Laufzeitende mit 5 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps notiert. Somit ermöglicht dieser Discount-Put eine Renditechance von 13,12 Prozent (=54 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs nicht um 12,31 Prozent auf 50 Euro oder darüber hinaus ansteigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Osram-Aktien oder von Hebelprodukten auf Osram-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek