Osram, Daimler, DAX – Gettex nicht vergessen

Die Börse München und ihr Segment Gettex sind klein, aber fein. Warum erwähnen wir dies? Ganz einfach, weil wir heute früh die WKNins defensive Depot gepackt haben. Und beilässt sich das Papier kostenfrei handeln, dazu stellt der Emittent UniCredit bei Disocunt-Calls mit Laufzeit Dezember 2018 auf den DAX im Moment die besten Preise. Warum schlagen wir am 2.8 zu? Ganz einfach – der VDAX New hat wieder angezogen auf knapp 18, ein gutes Signal. Über den Sommer gilt – an etwas nervöseren Tagen die Hand aufhalten, bei allzu großer Ruhe Positionen geben. So wie in den letzten Tagen bei Osram oder Lufthansa, die wir reduziert hatten. Weiterer Favorit für ein Comeback übrigens – ProSiebenSat1. Schauen Sie da mal auf die WKN– einen Turbo-Bull für das Comeback.

PS: Der DAX-Discount-Call kostet 3,44 Euro. Das macht eine Seitwärtsrendite bis Dezember 2018 von 45% oder 112% p.a.