Osram-Calls mit 59%-Chance bei Kurserholung auf 31€

Mit dem Kurs der Osram-Aktie (ISIN: DE000LED4000) ging es seit Mitte Februar 2019 wegen der schwächelnden Automobilindustrie, der Probleme im Smartphone-Bereich und zahlreichen negativen Unternehmensnachrichten und Gewinnwarnungen deutlich nach unten. Startete die Talfahrt am 18.2.19 bei 41,19 Euro, so fand sie am 7.6.19 bei 24,60 Euro (40 Prozent tiefer) ihr vorläufiges Ende, von dem sich die Aktie in weiterer Folge wieder deutlich nach oben hin absetzen konnte. Die Nachricht über den bevorstehenden Verkauf des Leuchtengeschäfts konnte den Aktienkurs, der sich nun wieder oberhalb der Marke von 28 Euro aufhält, nochmals beflügeln.

Kann die Osram-Aktie ihre aktuelle Erholungsbewegung in den nächsten Wochen auf 31 Euro fortsetzen, dann können risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukte hohe Erträge erzielen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 28 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Osram-Aktie mit Basispreis bei 28 Euro, Bewertungstag 18.9.19, BV 0,1, ISIN: DE000HX8VCU6, wurde beim Aktienkurs von 28,42 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro gehandelt.

Kann die Osram-Aktie in spätestens einem Monat auf 31 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,45 Euro (+29 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,0148 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Osram-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,0148 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP9SQL7, wurde beim Aktienkurs von 28,42 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro taxiert.

Kann sich die Osram-Aktie auf 31 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,59 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,7062 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Osram-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,7062 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX0DC99, wurde beim Aktienkurs von 28,42 Euro mit 0,50 – 0,51 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Osram-Aktie auf 31 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,72 Euro (+41 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Osram-Aktien oder von Hebelprodukten auf Osram-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek