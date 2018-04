Osram-Calls mit 129%-Chance bei kurzfristiger Kurserholung

Mit dem Kurs der Osram-Aktie (ISIN: DE000LED4000) ging es seit Januar 2018, als die Aktie noch bei 78,58 Euro ihr Allzeithoch erreichen konnte, steil nach unten. Auch heute, am 3.4.18, befindet sich die Aktie des Herstellers von Beleuchtungsmitteln mit einem 3-prozentigen Kursrückgang auf 57,84 Euro wieder am unteren Rand der im MDAX-Index gelisteten Werte.

Obwohl Experten in den vergangenen Tagen die Kursziele für die Osram-Aktie nach unten revidierten, bekräftigten sie die Kaufempfehlungen für die Aktie. Anleger mit sehr hoher Risikobereitschaft, die nach dem Kursverfall der vergangenen Wochen zumindest wieder von einer Kurserholung auf 63 Euro ausgehen (dort notierte die Aktie zuletzt am 22.3.18), könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 60 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Osram-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Bewertungstag 13.6.18, BV 0,1, ISIN: DE000HU93484, wurde beim Aktienkurs von 57,84 Euro mit 0,19 - 0,20 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Osram-Aktie im Zuge einer kräftigen Korrekturbewegung innerhalb des nächsten Monats auf 63 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,41 Euro (+105 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 55,12 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Osram-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 55,12 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF1X7U3, wurde beim Aktienkurs von 57,84 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro taxiert.

Gelingt der Osram-Aktie in den nächsten Wochen ein Kursanstieg auf die Marke von 63 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,78 Euro (+129 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 52,75 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Osram-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 52,75 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CE7F8U1, wurde beim Aktienkurs von 57,84 Euro mit 0,55 – 0,56 Euro quotiert.

Wenn sich der Kurs der Osram-Aktie auf 63 Euro erholt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,02 Euro (+82 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Osram-Aktien oder von Hebelprodukten auf Osram-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek