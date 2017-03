Osisko Mining - wird hier Osisko Gold Royalties neue Cash-Maschine geschmiedet?

Weitere Suchergebnisse zu "Osisko Gold Royalties":

Heißester Explorations-Hotspot Kanadas

Der ‚Abitibi’-Goldgürtel, der sich von Ontario bis Val-d’Or erstreckt, beherbergte in der Vergangenheit mehr als 100 Minen, die seit dem Jahr 1900 rund 170 Millionen Unzen Gold produzierten. Und genau in diesem Gebiet ist Osisko Gold Royalties (ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR - https://www.youtube.com/watch?v=KE_SyqUPKTU&t=7s -) Schwesterunternehmen Osisko Mining aktiv. Früher firmierte Osisko Mining unter dem Namen Oban Mining Corp. Osisko Mining besitzt im besagten Goldgürtel rund 40 % des sogenannten ‚Urban-Barry Greenstone Belt’. Besondere Beachtung verdient hier die ‚Windfall‘-Liegenschaft, die man vom Vorbesitzer Eagle Hill übernahm.

In der von Eagle Hill veröffentlichten ‚PEA’ aus dem Jahr 2015 wurde mit einer Jahresproduktion von rund 106.000 Unzen Gold über eine Minenlaufzeit von 7,8 Jahren gerechnet. Die durchschnittlichen ‚Cash’-Kosten wurden mit 778,- USD pro Unze Gold beziffert. Während man in dieser ‚PEA’ von lediglich 1,5 Millionen Unzen Gold ausgeht, vermutet Osisko Minings CEO John Burzynski mittlerweile ein 3 Millionen Unzen Goldprojekt. Die ‚Windfall’-Liegenschaft könnte sich laut Burzynski sogar als ein ganzer Gold-Distrikt entpuppen. Während Eagle Hill damals von einer Verarbeitungskapazität von 1.200 Tonnen pro Tag ausging, legt Osisko Mining inzwischen eine Kapazität von 3.000 bis 5.000 Tonnen pro Tag zugrunde, wobei die Gehalte mit durchschnittlich 8,5 Gramm Gold pro Tonne Erz angenommen werden. Daraus errechnet sich eine Jahresproduktion von mehr als 300.000 Unzen Gold.

Derzeit arbeitet das Unternehmen ein riesiges Bohrprogramm über sage und schreibe 400.000 Bohrmeter ab. Dies wird ausreichen um die Ressource auszuweiten und die regionale Exploration voranzubringen. Aktuell sind 12 Bohrgeräten im Einsatz, wobei fünf weitere noch hinzukommen sollen. Damit sollte der Newsflow an Bohrergebnissen für die kommenden Monate gesichert sein. Zudem wird das Unternehmen durch dieses aggressive Bohrprogramm einen weiteren signifikanten Schritt in Richtung Ressourcenaktualisierung machen, die noch für dieses Jahr geplant ist. Für das kommende Jahr sollen in der zweiten Jahreshälfte die ersten Machbarkeitsstudien erstellt werden.

Quelle: Osisko Mining

Projekt-Finanzierer scheint es genug zu geben. So konnte Osisko Mining im Februar eine geplante 30 Mio. CAD Finanzierung in Form einer ‚Bought Deal’-Finanzierung auf 52 Millionen CAD zum Preis von 3,40 CAD je Aktie erhöhen. Gleichzeitig führte das Unternehmen auch noch eine ‚Flow Through’-Finanzierung über weitere 30 Millionen CAD zum Preis von 5,52 CAD je Aktie durch. Am 28. Februar meldete Osisko Mining dann den Abschluss der Finanzierungstransaktionen im Volumen von über 82 Millionen CAD, was für eine Explorationsgesellschaft mehr als sportlich ist.

Somit verfügt die Gesellschaft nun über Cash und Investments im Volumen von mehr als 200 Millionen CAD. Damit noch nicht genug, hat sich Osisko Gold Royalties mit dem Erwerb von weiteren 5,45 Millionen Aktien zum Preis von 3,25 CAD je Aktie an Osisko Mining beteiligen. Unter Annahme, dass die dazugehörigen Warrants ausgeübt werden, wird Osisko Gold Royalties rund 28.172.700 Aktien von Osisko Mining halten, was einem Anteil von annähernd 15,3 % am Unternehmen entspricht.

Dass das Unternehmen so viel Vertrauen in der Finanzwelt genießt ist kein Zufall. Denn schaut man sich die Unternehmenslenker an, fällt auf, dass es sich um das gleiche Führungsteam handelt, das damals die mehr als 10 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte ‚Canadian Malartic’ entwickelt hat.

Auch dieses mal ist sich Osisko Minings CEO Burzysnki sicher, dass das ‚Windfall’-Projekt wie auch die ‚Canadian Malartic’-Lagerstätte ein absoluter ‚Companymaker’ ist. Deshalb hat er nicht die Absicht Osisko Mining zu verkaufen, sondern plant das Unternehmen selbst in die Produktion zu führen. Sobald der Genehmigungsprozess abgeschlossen ist, erwartet er spätestens in 2019 mit dem Bau der Mine beginnen zu können.

Sehr positiv eingestellt zu Osisko Mining ist auch der Canaccord Genuity Analyst Kevin MacKenzie, der nicht nur die Aktien des Unternehmens in seiner neuesten Research-Ausgabe zum spekulativen Kauf empfiehlt, sondern auch noch das Kursziel von 4,- auf 5,- CAD erhöht hat.

