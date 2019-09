Osisko Gold übernimmt Barkerville für 338 Mio. CAD

Die nächste, große Übernahme im Goldsektor steht an! Wie soeben bekannt wurde, wird sich Osisko Gold Royalties (TSX OR / WKN A115K2) Barkerville Gold Mines (TSXV BGM / WKN A0YJSZ) einverleiben. Der Deal bewertet Barkerville mit rund 338 Mio. CAD.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Barkerville-Aktionäre (außer Osisko) 0,0357 Osisko-Aktien pro gehaltener Barkerville-Aktie erhalten. Ausgehend vom Schlusskurs der Osisko-Aktie an der TSX vom 20. September wird damit jede Barkerville-Aktie mit 0,58 CAD bewertet. Das stellt einen Aufschlag von 44% zum 20tägigen, volumengewichteten Durchschnittskurs dar. Insgesamt, vollverwässert und unter Berücksichtigung der Barkerville-Aktien, die Osisko bereits hält, wird dem kleineren Unternehmen damit ein Börsenwert von 338 Mio. CAD zugesprochen.

Wie Osisko-CEO Sean Roosen erklärte, erhält man mit der Übernahme Zugriff auf das Weltklasse Goldprojekt Cariboo, das bereits über signifikante Infrastruktur verfüge. Osisko und Barkerville würden das gemeinsame Know-how in den Bereichen Exploration, Minenbau, Genehmigung, und Entwicklung einsetzen, um das Cariboo-Projekt voranzubringen, so Roosen weiter. Osisko geht davon aus, die geplanten Arbeiten aus der vorhandenen Liquidität, zukünftigen Erlösen aus Royalties und Streams, einer Projektfinanzierung, sowie weiteren Finanzierungsquellen zu bezahlen.

2018 generierte Osisko 82,2 Mio. Dollar an operativem Cashflow (Marge 89,5%) und in der ersten Hälfte des laufenden Jahres kamen noch einmal 46,1 Mio. Dollar dazu. Unter anderem hat die Gesellschaft Zugriff auf einen revolvierenden Kredit in Höhe von 500 Mio. Dollar.



