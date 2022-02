Osisko Gold Royalties weiter auf Shopping-Tour

In seiner bisherigen Firmengeschichte hat die in Montreal, Kanada, ansässige Osisko Gold Royalties einen geradezu sensationellen Riecher für hochkarätige Projekte bewiesen. Auch jetzt wieder!





aufgrund seiner einmaligen Expertise und seines guten Gespürs ist Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2) in einer kurzen Zeit von nur etwa acht Jahren schon in den Olymp der weltweit größten und erfolgreichsten Edelmetall-Lizenz- und Streamingunternehmen aufgestiegen. Aber Stillstand ist auch bei Osisko Gold Rückschritt weshalb der Konzern unvermindert an seinem Wachstumskurs festhält und immer wieder neue Projekte den bereits mehr als 140 vorhandenen hinzufügt. So auch erst vor wenigen Tagen wieder, als man bekannt gab, dass man einen weiteren Stream auf eine Goldmine mit Weltklasseformat finalisiert hat.

Die ‚Trixie‘-Mine! Sensationelle Goldgehalte!

Gegenstand der jüngst geschlossenen Vereinbarung ist die ‚Tintic‘-Liegenschaft im US-amerikanischen Utah, welche insgesamt 17.000 Hektar Grundfläche umfasst. Dieses Areal beinhaltet 23 ehemals produzierende Edelmetall- und Polymetall-Minen. Eine davon ist die legendäre ‚Trixie‘-Mine, welche mit Fug und Recht in den elitären Kreis der hochgradigsten Goldminen integriert werden kann.

Im Bereich des ehemaligen Produktionsbetriebs wurde im April 2021 bei weiteren Explorationsarbeiten eine neue, äußerst hochgradige Struktur in einer Tiefe von nur rund 190 m, direkt neben bestehender Infrastruktur, entdeckt. Die daraus etwa 2.300 entnommenen Gesteinsproben weisen einen unglaublichen Durchschnittsgehalt von sehr hohen 93 g/t Gold und 135 g/t Silber auf.

Da wundert es dann auch nicht mehr, dass die in Vergangenheit geförderten Erzmengen einen durchschnittlichen Goldgehalt von 59 g/t aufwiesen. Tatsächlich gibt es im weltweiten Vergleich nur sehr wenige Minen, die mit derart hohen Goldgehalten punkten können.

Inhalt und Ausgestaltung von Vereinbarung und Stream!

Die bisherigen Besitzer der ‚Tintic‘-Liegenschaft, IG Tintic llc. und Ruby Hollow llc., schlossen mit Osisko Development Corp., einem Tochterunternehmen von Osisko Bermuda Limited, die wiederum eine Tochtergesellschaft von Osisko Gold Royalties ist, eine Vereinbarung über den vollständigen Erwerb der Gesellschaft Tintic Consolidated Metals llc, unter dessen Dach die Rechte an der ‚Tintic‘-Liegenschaft nebst der hochkarätigen ‚Trixie‘-Mine vereint sind.

Der eigentliche Streaming-Deal sieht vor, dass von Osisko Bermuda Limited eine Kaution als Vorauszahlung in Höhe von 20 Mio. USD bis 40 Mio. USD an Osisko Development Corp. als Einlage gezahlt wird. Sofern sich Osisko Development dafür entscheidet, den vollen Betrag einzusetzen, wird Osisko Bermuda 5 % aller im Projektgebiet produzierten Metalle erwerben, bis insgesamt 53.400 Unzen Gold geliefert wurden (‚Threshold-Stream‘). Anschließend wird Osisko Bermuda 4 % aller auf dem Projekt produzierten Metalle über die verbleibende Lebensdauer der Mine erwerben (‚Tail-Stream‘). Beide Streams werden anteilig reduziert, sollte Osisko Development nur einen Teilbetrag einsetzen.

Ausblick: Produktionssteigerung mal FÜNF!

Zunächst werden die technischen Arbeiten an der ‚Trixie‘-Mine finalisiert, um die Mine schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen. Neben den parallellaufenden Erweiterungs-Explorationsarbeiten, der neuen und extrem goldhaltigen Struktur, sind auch Arbeiten entlang des bereits bekannten, 5 km langen ‚Trixie‘-Trends geplant. Bis zum Jahr 2024 soll übrigens die tägliche Durchsatzrate auf 500 Tonnen Erz pro Tag ausgebaut werden, was die Steigerung von bisher 20.000 Unzen Gold pro Jahr verfünffacht, und damit auf 100.000 Unzen Gold hievt.

Fazit:

Ein weiterer dicker Fisch also, den sich Osisko Gold Royalties mal wieder an Land gezogen hat, der sich jetzt nahtlos in deren hochkarätiges Portfolio einreihen wird. Einem solchen Deal gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen, außer, dass es die Jungs von Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2) einfach draufhaben!





