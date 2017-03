Osisko Gold Royalties stockt Highland Copper-Beteiligung abermals auf

Weitere Suchergebnisse zu "Osisko Gold Royalties":

Osisko Gold Royalties (ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) setzt weiterhin nicht nur auf Edel-, sondern auch auf Basismetale. Zumindest baute der frankokanadische Förderzinsrechte-Verwerter zu Beginn dieser Woche seine Beteiligung am ebenfalls in Québec beheimateten Kupfer-Explorer Highland Copper (TSX: HI) abermals aus, indem er sich auch an der vierten und letzten Runde einer bereits Ende November vergangenen Jahres gestarteten Privatplatzierung des Unternehmens beteiligte. Dabei erwarb der ‚Royalty‘-Spezialist aus Montréal weitere 14 Mio. Highland-Stammaktien zu einem Stückpreis von 0,10 CAD sowie 7 Mio. zusätzliche Aktienbezugsrechte (‚Warrants‘), die innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Platzierung zu einem Ausübungspreis von 0,15 CAD in eine entsprechende Zahl an Highland-Aktien getauscht werden können.





Bereits in der Vorwoche hatte sich Osisko - https://www.youtube.com/watch?v=KE_SyqUPKTU&t=31s - 25 Mio. Aktien und 12,5 Mio. ‚Warrants‘ des im US-Bundesstaat Michigan aktiven Kupferprojekt-Entwicklers gesichert. Damit verfügt die Gesellschaft nun insgesamt über mehr als 72,4 Mio. Highland-Aktien, was gleichbedeutend mit einem 15,8 %-igen Anteil am mittlerweile ausstehenden Aktienkapital ist. Im Falle einer Ausübung der ebenfalls noch gehaltenen 21,5 Mio. Bezugsrechte könnte sich das in den Händen von Osisko befindliche Aktienpaket sogar auf über 93,9 Mio. Papiere bzw. einen Unternehmensanteil von 19,5 % erhöhen.

Durch den zusätzlichen Aktienerwerb überholt Osisko zwar den bisherigen Spitzenreiter in der Liste der größten Highland-Aktionäre, den US-Bergbaufinanzierer Orion Mine Finance, der jetzt nur noch über 14,6 % der ausstehenden Aktien verfügt, belegt dort aber dennoch weiterhin lediglich den 2. Rang, da der britischen Private Equity-Fonds Greenstone Resources II. L.P. sich im Rahmen der letzten Platzierungsrunde ebenfalls mit 80,7 Mio. Aktien an Highland Copper beteiligte und damit nun auf Anhieb über einen 17,6 %-Anteil an dem Unternehmen verfügt.





