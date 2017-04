Osisko Gold Royalties legt Update zu Beteiligungen vor

Weitere Suchergebnisse zu "Osisko Gold Royalties":

Der kanadische Förderzinsrechte-Spezialist Osisko Gold Royalties (ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) hat nach all den Zukäufen der vergangenen Wochen eine erste Zwischenbilanz gezogen und ein Update zu seinen zahlreichen Unternehmensbeteiligungen vorgelegt. Demnach lag der Gesamtbörsenwert des von der frankokanadischen Gesellschaft gehaltenen Investmentportfolios zum Stichtag 7. April 2017 bei rund 407,9 Mio. CAD. Bezahlt hat das Unternehmen hierfür jedoch nur etwa 233,2 Mio. CAD.

„Als Teil unseres Wertschöpfungsprozesses haben wir Kapital und Personal bereitgestellt, um Explorations- und Entwicklungsprojekte voranzutreiben“, erklärte Osikos Chairman und CEO Sean Roosen die Strategie seiner Gesellschaft. Außerdem habe man sich im Zuge der Investitionen Förderzins- (‚Royalties‘) und Vorkaufsrechte (‚Streams‘) für die künftige Produktion der jeweiligen Liegenschaften sowie das Recht zur Beteiligung an kommenden Finanzierungsrunden einräumen lassen. „Wir glauben, dass diese Projekte eine starke Plattform bieten werden, um zukünftige Einnahmen zu generieren“, so Roosen zuversichtlich.





Im Falle der Schwestergesellschaft Osisko Mining (TSX: OSK) beträgt Osiskos Anteil am ausstehenden Aktienkapital derzeit 14,8 %. Konkret verfügt das Unternehmen über rund 27,4 Mio. OSK-Aktien mit einem aktuellen Börsenwert von 153 Mio. CAD. Erworben wurde diese für 102 Mio. CAD. Darüber hinaus hält Osisko die ‚Royalties‘ von 1,5 % des Nettoschmelzerlöses (‚Net Smelter Return‘ / ‚NSR‘) für das 100 km östlich von Lebel-sur-Quévilon in der kanadischen Provinz Québec gelegene ‚Windfall‘-Projekt, auf dem OSK gegenwärtig ein 400.000 m Bohrprogramm durchführt. Außerdem darf man sich an der Finanzierung der weiteren Projektentwicklung sowie an zukünftigen Kapitalerhöhungen der Gesellschaft beteiligen. Neben dem ‚Windfall‘-Projekt besitzt Osisko Mining auch noch das ‚Marban‘-Vorkommen in der Nähe der ‚Canadian Malartic‘-Mine von Agnico-Eagle und Yamana Gold sowie die ‚Garrison‘-Liegenschaft im Norden Ontarios.

An dem hauptsächlich im historischen ‚Cariboo‘-Bergbaudistrikt im Herzen British Columbias operierenden Goldexplorer Barkerville Gold Mines (TSX-V: BGM) ist Osisko dagegen aktuell zu rund 35,2 % beteiligt. Der Börsenwert der etwa 116,4 Mio. Aktien lag Ende vergangener Woche bei 85 Mio. CAD und damit mehr als doppelt so hoch wie der ursprüngliche Erwerbspreis von 36,3 Mio. CAD. Barkerville führt derzeit ein 130.000 m-Bohrprogramm auf seinem ‚Bonanza Ledge‘-Vorkommen durch und will dort entsprechend einer jüngst erteilten Abbaugenehmigung künftig 150.000 Tonnen Erz pro Jahr im Untertagebetrieb fördern. Neben seiner Aktienbeteiligung verfügt Osisko auch noch über eine 2,25 %-‚NSR-Royalty‘ für Barkervilles Liegenschaften.

Etwas bescheidener fällt im Vergleich dazu Osiskos Anteil am frankokanadischen Explorer Falco Resources (TSX-V: FPC) aus, der sich momentan auf die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für sein ‚Horne 5‘-Vorkommen in der ertragreichen Rouyn-Noranda-Region Québecs fokussiert, mit der im Laufe dieses Sommers zu rechnen ist. Osisko hält aktuell rund 20,8 Mio. bzw. 13,3 % der ausstehenden Falco-Aktien, deren Börsenwert zuletzt bei ca. 21,5 Mio. CAD lag und für die man ursprünglich einmal 10 Mio. CAD bezahlt hat. Auf Falcos ‚Horne‘-Mine wurden in der Vergangenheit 11,6 Mio. Unzen Gold sowie etwa 2,5 Mrd. Pfund Kupfer gefördert. Derzeit führt das Unternehmen dort ein 10 Mio. CAD-Bohrprogramm mit einer geplanten Gesamtlänge von 40.000 m durch.

Osisko hat zusätzlich zur direkten Unternehmensbeteiligung auch eine Vorauszahlung in Höhe von 10 Mio. CAD an Falco geleistet, die nach Fertigstellung der bereits erwähnten Machbarkeitsstudie wahlweise für den Erwerb eines Silber-‚Streams‘ oder eine 1 %-NSR-Förderzinsverpflichtung verwendet werden soll.

Ansonsten hält Osisko - https://www.youtube.com/watch?v=KE_SyqUPKTU&t=31s - noch 4,3 % an Arizona Mining (TSX: AZ), einem im gleichnamigen US-Bundesstaat operierenden kanadischen Zink- und Silber-Explorer. Der Wert dieses ursprünglich für rund 14 Mio. CAD erworbenen Aktienpaketes liegt gegenwärtig bei etwa 23,7 Mio. CAD. Das Unternehmen hat erst vergangene Woche eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie sowie eine aktualisierte Ressourcenschätzung für sein ‚Taylor‘-Zink-Blei-Silber-Vorkommen auf der zu 100 % gehaltenen ‚Hermosa‘-Liegenschaft im Süden Arizonas vorgelegt. Sollte dieses in Produktion gehen, stünden Osisko 1 % des Nettoschmelzerlöses zu, nachdem man sich vor einem Jahr für 10 Mio. CAD die entsprechende ‚Royalties‘ sichern konnte.

