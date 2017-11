Osisko Gold Royalties erweitert seine Kreditlinie auf 350 Mio. CAD

Weitere Suchergebnisse zu "Osisko Gold Royalties":

Osisko Gold Royalties (ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) hat nun noch mehr Geld für weitere Investitionen. Wie der Montrealer Förderzinsrechte-Verwerter am Dienstag mitteilte, wurde die bestehende revolvierende Kreditlinie bei einem von der National Bank of Canada angeführten Bankenkonsortium von 150 auf 350 Mio. CAD aufgestockt. Außerdem wurde der Gesellschaft die Option eingeräumt, den Betrag bei Bedarf noch einmal um bis zu 100 Mio. CAD auf dann insgesamt 450 Mio. CAD zu erhöhen. Das Geld will das Unternehmen für allgemeine Geschäftsaufgaben, aber auch für weitere Investitionen im Bergbausektor nutzen, z.B. zum Erwerb zusätzlicher Förderzins- (‚Royalties‘) und Vorkaufsrechte (‚Streams‘) oder sonstiger Beteiligungen.

Zu den Kreditgebern zählen neben der bereits erwähnten National Bank of Canada, deren Investmentbanking-Tochter National Bank Financial als Konsortialführer fungiert, auch die 5 großen kanadischen Geschäftsbanken Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Royal Bank of Canada und Toronto-Dominion Bank sowie der staatliche Kreditversicherer Export Development Canada. Die eingeräumte Kreditlinie wird durch Osiskos - https://www.youtube.com/watch?v=kDR7xjw2IpU - Vermögenswerte besichert und hat zunächst eine Laufzeit von 4 Jahren.





„Wir freuen uns sehr, die National Bank of Canada und die Bank of Montreal als starke Finanzpartner zu haben und wir begrüßen unsere neuen Kreditgeber, derweil wir unseren strategischen Plan verfolgen, unseren Aktionären und Stakeholdern hohe Rendite zu bieten“, erklärte Osiskos Chairman und CEO Sean Roosen. Dieser verwies zudem darauf, dass die Pipeline an Projekten aus dem als ‚Beschleuniger-Modell‘ bezeichneten Beteiligungsportfolio sowie die kurzfristig Cashflow-generierenden Vermögenswerte seiner Gesellschaft zu einem einzigartigen Wachstumsprofil innerhalb des ‚Royalty‘-Sektors verhelfen würden. Und sein Finanzchef Elif Lévesque ergänzte: „Die neue Fazilität, kombiniert mit unserer Kassenposition (einschließlich unserer kürzlich ausgegebenen 5-jährigen Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von 300 Mio. CAD), schaffen eine Liquidität von bis zu 700 Mio. CAD zur Finanzierung von Wachstumschancen.“





Darüber hinaus gab das Unternehmen noch bekannt, dass man durch die in der Vorwoche eingegangene ‚Stream‘- und Finanzierungsvereinbarung der Tochtergesellschaft Osisko Bermuda Limited (OBL) mit Aquila Resources (TSX: AQA) nun im Besitz von rund 49,7 Mio. Aquila-Aktien sowie 12,3 Mio. Bezugsrechten (‚Warrants‘) ist, wobei letztere innerhalb eines Zeitraums von 42 Monaten zum Erwerb weiterer Papiere des u.a. im US-Bundesstaat Michigan aktiven Explorers zu einem Ausübungspreis von 0,34 CAD pro Stück berechtigen. Somit hält Osisko aktuell 15 % der ausstehenden Aquila-Aktien und könnte diesen Anteil im Falle einer vollständigen Ausübung der Bezugsrechte auf bis zu 18 % aufstocken.





OBL hatte am 10. November im Rahmen einer Privatplatzierung für umgerechnet 12,785 Mio. CAD rund 49,2 Mio. Aquila-Stammaktien zu einem Stückpreis von 0,26 CAD erworben und dazu noch jeweils einen Viertel-‚Warrant‘ der Gesellschaft erhalten. Zuvor wurden dem Unternehmen bereits als Entschädigung für die im Zusammenhang mit der Gold-‚Stream‘-Vereinbarung für Aquilas ‚Back Forty‘-Projekt entstehende Kapitalbindung 478.781 Aktien im Gegenwert von 100.000,- USD (≈ 0,209 USD pro Aktie) übertragen. Sämtliche Aktien und ‚Warrants‘ wurden von OBL nach Abschluss der Privatplatzierung bzw. der Transferierung der ersten Tranche des für den Gold-‚Stream‘ vereinbarten Kaufpreises an die Muttergesellschaft Osisko Gold Royalties übertragen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte





