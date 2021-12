Osisko Gold Royalties erweitert sein Projektportfolio

Neue hochwertige Lizenzgebühren von Talisker Resources als Gewinnbringer der Zukunft!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit seinen mittlerweile deutlich mehr als 140 hochwertigen Beteiligungen ist die in Montreal, Kanada ansässige Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2) nicht nur ein führender Player im Bereich der internationalen Edelmetall-Lizenzgebührenunternehmen, sondern mittlerweile schon auf dem Platz vier der größten Edelmetall-Royalty-Unternehmen angekommen. Aber scheinbar will man noch näher an die Nummer eins im Business ran, denn erst vor wenigen Tagen wurden weitere Spitzenprojekte dem Einnahmen-Portfolio hinzugefügt.

So wurden dem bereits vorhandenen hochwertigen Lizenz-Portfolio, zu dem unter anderem auch Kanadas größte Goldmine gehört, weitere erstklassige Einnahmequellen nahtlos eingereiht. Laut jüngster Meldung hat man ein Abkommen mit der kanadischen Talisker Resources über den Erwerb weiterer Lizenzgebühren fixiert, die durchaus lukrativ erscheinen.

Der Deal!

Gegen eine einmalige Zahlung von 7,5 Mio. CAD in bar erhält Osisko Gold Royalties eine 1,7 %ige ‚NSR‘ auf alle Mineralien, die auf dem Goldgrundstück ‚Bralorne‘ - einem historischen Bergbaukomplex in British Columbia - produziert werden, eine 1,5 %ige ‚NSR‘ auf die Mineralien, die auf dem Goldprojekt ‚Ladner‘ produziert werden, sowie eine 1 %ige Lizenzgebühr auf das Projekt ‚Golden Hornet‘, die in Kraft treten wird, wenn Talisker seine Kauf-Option ausgeübt hat.

Quelle: Talisker (‚Bralorne‘-Projekt)

Alle Aktiva sind zum jetzigen Zeitpunkt sehr aussichtsreich.

Projektflächen mit riesigem Potenzial!

Ein absoluter Spitzendeal, den Osisko da an Land gezogen hat, denn die einzelnen Flächen weisen in ihrer historischen Fördergeschichte alle Merkmale auf, die auf eine äußerst hochgradige Mineralisierung und eine noch vorhandene TOP-Ressource hinweisen.

So wurden auf ‚Bralorne‘, ein Projekt, das sich über eine Fläche von 13.782 Hektar erstreckt, bislang mehr als 4 Millionen Unzen Gold mit einem rekordverdächtigen durchschnittlichen Goldgehalt von 17,7 g/t gefördert.

In diesem ‚Hot-Spot‘-Areal führt Talisker gerade ein 100.000 m umfassendes Bohrprogramm durch, welche die Basis für eine erste Ressourcenschätzung darstellen wird, die schon im ersten Quartal des kommenden Jahres erwartet wird.

Nicht minder spektakulär ist, dass das ebenfalls im Süden von British Columbia liegende ‚Ladner‘-Projekt mit seiner Gesamtfläche von 14.380 Hektar auf Basis eines technischen Berichts aus dem Jahr 2015 eine ‚abgeleitete‘ Ressource von 691.540 Unzen Gold bescheinigt wird.

Aber das Beste dabei ist, dass zum Projekt auch noch eine genehmigte Mühle sowie eine Absetzanlage mit einer Kapazität von 1.300 Tonnen pro Tag gehört.

Auch das ‚Golden Hornet‘-Projekt mit seinen 4.959 Hektar hat seinen Reiz, da es sich über ein intrusionsbedingtes Goldadersystem erstreckt. Derzeit ist Talisker mit einem eigenen Bohrprogramm dabei die historischen Grabenproben mit spektakulären Werten von z.B. 21,1 g/t Gold über 5,1 m und 4,17 g/t Gold über 14 m näher zu erkunden!

Fazit:

Mit diesem Deal beweist Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2) einmal mehr seinen guten Riecher für Spitzenprojekte in allen Entwicklungsstufen und veranschaulicht zudem erneut, wie man es ab der Unternehmensgründung in nur sieben Jahren auf den vierten Platz der Weltrangliste der Edelmetall-Lizenzunternehmen geschafft hat.

So wie wir die Sache einschätzen, wird die unglaubliche Erfolgsgeschichte von Osisko Gold Royalties durch seine weitere unbeirrte Wachstumsstrategie noch lange fortgeschrieben werden. Das wiederum wird das Unternehmen nicht nur noch näher an die Nummer eins der Branche aufschließen lassen, sondern auch den Aktienkurs in bisher noch ungeahnte Höhen steigen lassen.

Gleicher Meinung sind scheinbar auch die Analysten der National Bank of Canada, die Osisko Gold Royalties derzeit für einen Outperformer mit Kursziel 20,50 CAD halten!

Quelle National Bank of Canada

Damit ist Osisko Gold Royalties eine satte 75 % Kurschance, die sogar noch mit einer attraktiven Dividende versüßt wird!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

