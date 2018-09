Osisko Gold Royalties erhöht seinen Anteil bei Barkerville weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Osisko Gold Royalties":

Das kanadische Unternehmen Osisko Gold Royalties (ISIN: CA68827L1013 / TSX + NYSE: OR), betreibt selbst keinen Bergbau, sondern erwirbt Schürfrechte an aussichtsreichen Edelmetallvorkommen, um von den späteren Betreibern einen umsatz- oder erfolgsabhängigen Förderzins (‚Royalty’) zu erhalten. Auch Investitionen in produzierende Betriebe zählen zum Geschäftsfeld von Osisko Gold Royalties. Von diesen erhält Osisko zu Festpreisen Teile der Produktion. Dadurch hat Osisko keinerlei Risiko bei Entwicklung und Errichtung von Produktionsstätten und muss lediglich die Abrechnungen bei den investierten Betrieben kontrollieren.

Bei Barkerville Gold Mines besitzt Osisko Gold Royalties bereits eine Schmelzabgabe (‚Royalty’) in Höhe von 1,25 % der Produktion am Goldprojekt ‚Cariboo’ in British Columbia, Kanada. In einer Erweiterungsvereinbarung wurde nun eine Anhebung der bestehenden ‚Royalties’ um 1,75 % auf nunmehr 4 % mit Barkerville vereinbart. Dafür werden an Barkerville 20 Mio. CAD an frischem Kapital ausgehändigt. Im Gegenzug begibt Barkerville Gold Mines 10 Mio. Optionen an Osisko aus, die innerhalb von 36 Monaten in Aktien umwandeln werden können. Der dafür angesetzte Kaufpreis beträgt 0,75 CAD je Aktie.

Barkerville Gold räumt Osisko Gold Royalties - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298391 - darüber hinaus auch die Option ein, mittels weiterer Kapitalspritze über 13 Mio. CAD die ‚Royalty’-Abgaben um ein weiteres Prozent auf 5 % zu erhöhen. Diese zusätzliche Option ist jedoch zeitlich begrenzt und läuft am 31.12.2018 aus.

Osisko Gold Royalties ist bereits Großaktionär bei Barkerville und hält insgesamt 142.309.310 Aktien, was 32,4 % aller ausgegebenen Aktien entspricht. Darüber hinaus besitzt Osisko 5.666.527 Optionen, die durch diesen Abschluss auf insgesamt 15.666.527 anwachsen werden. Sollte Osisko alle Optionen in Aktien umwandeln, so würde sich der Anteil an Barkerville auf 157,975.837 Aktien und 34,7 % erhöhen.

Mit dieser Transaktion erhöht Osisko Gold Royalties seine Beteiligung an einem signifikanten und schnell wachsenden hochgradigen Golddepot, womit man an weiteren Explorationserfolgen in einem der größten und am weitesten fortgeschrittenen Goldprojekte Kanadas partizipiert. Im Falle des Produktionsbeginns profitiert Osisko Gold Royalties von einer raschen Erhöhung der Einnahmen von der zunächst kleinen Produktion, bis hin zu einer Großproduktion auf diesem Projekt.

Das ‚Cariboo’-Projekt mit seiner Größe von 1.950 km² entlang eines 67 km langen Goldkorridors besitzt eine hochgradige Ressource von 1,6 Mio. Unzen Gold zu 6,1 g/Tonne in der gemessenen ‚measured’ und angezeigten ‚indicated’-Kategorie und 2,16 Mio. Unzen Gold zu 5,2 g/Tonne in der ‚inferred’-Kategorie. Das Bonanza Depot wird aktuell auf der ‚QR’-Mühle verarbeitet. Das Team von Barkerville ist voll damit ausgelastet weitere Depots ausfindig zu machen um damit eine geplante größere Mühle beschicken zu können.

Für Osisko Gold Royalties, die im Juni 2014 ihre Geschäfte aufnahm und mittlerweile insgesamt mehr als 130 Beteiligungen im nordamerikanischen Raum besitzt, ist diese Erhöhung der Schmelzabgaben von Barkerville Gold ein weiterer Schritt zur risikoarmen Einkommenserhöhung und Steigerung des Geschäftserfolges.