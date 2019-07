Osisko Gold Royalties berichtet über erhöhtes Aktienrückkaufprogramm

Die kanadische Förderzinsgesellschaft Osisko Gold Royalties Ltd. (ISIN: CA68827L1013 / TSX + NYSE: OR) hat mit Betelgeuse LLC (Orion), einer gemeinsamen Tochtergesellschaft, die aus verschiedenen Investmentfonds besteht und von Orion Resource Partners gemanagt wird, eine Finanztransaktion in Abwicklung. Demnach sollen Aktien von Osisko Gold Royalties verkauft werden, die das Unternehmen allerdings zum Teil selbst zurückkaufen wird. Bedingt durch die große Nachfrage nach den Osisko-Aktien hat Orion in offener Frist mit einem Syndikat an Zeichnern, angeführt von CIBC Capital Markets und BMO Capital Markets, eine vertraglich vereinbarte Option genutzt, die ursprünglich vereinbarten 6.672.500 Aktien um weitere 1.177.500 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 14,10 CAD aufzustocken. Der Veräußerungserlös aus dem Verkauf der 7.850.000 Osisko Gold Royalties-Aktien beläuft sich somit auf 110.685.000 CAD.







In einem parallelen Schritt hat Osisko Gold Royalties - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299178 - mit Orion vereinbart, weitere 12.385.717 eigene Aktien zurückzukaufen und diese vom Markt zu nehmen. Als Kaufpreis wurde ebenfalls der Preis von 14,10 CAD je Aktie vereinbart. Osisko wird den Kaufpreis in kombinierter Form aus Geld und anderen Sachwerten, die sich im Besitz des Unternehmens befinden, begleichen. Diese Transaktion hat zur Folge, dass Orions Anteil an Osisko von 19,5 % auf nunmehr 7,0 % sinken wird. Mit den Aufkäufern hat Orion für seine verbleibenden Aktien eine 180 tägige Sperrfrist vereinbart.



Die Transaktionen erstrecken sich sowohl über den gesamten kanadischen Raum wie auch über den der USA. Die jeweils zuständigen Regulierungsbehörden in den USA und Kanada wurden bereits informiert. Laut den gesetzlichen Bestimmungen dürfen die Aktien allerdings erst dann übergeben werden, wenn von Seiten der Regulierungsbehörden die Freigabe dazu erteilt wurde.



Um die komplexen Transaktionen zu überwachen, hat Osisko ein eigenes Komitee von unabhängigen Direktoren eingesetzt. Stikeman Elliott LLP und ein Spezialkomitee von der National Bank Financial Inc. agieren dabei als Vertreter von Osisko Gold Royalties. Osisko verschlankt durch diese Transaktionen nicht nur seine Aktionärsstruktur, sondern holt gleichzeitig auch wertvolle Eigentumsanteile ins Unternehmen zurück.





Bereits einen Tag später, am Freitag, berichtete Osisko Gold Royalties dass man die erste Tranche in Höhe von 7.319.499 Stammaktien des zuvor angekündigten Kaufs zur Annullierung von insgesamt 12.385.717 Osisko-Stammaktien abgeschlossen hat.





Zur Finanzierung habe man Unternehmensanteile von bestimmten Explorationsgesellschaften an Orion transferiert, teilte das Unternehmen weiter mit. Demnach verkaufte Osisko Gold Royalties neben seinen Anteilen an Dalradian Resources Inc. auch die Anteile an Aquila Resources Inc. (TSX: AQA) - 49.651.857 Stammaktien - Highland Copper Company Inc. (TSX-V: HI) - 74.420.434 Stammaktien - TerraX Minerals Inc. (TSX-V: TRX) - und 11.883.848 Stammaktien an Orion.





Der Abschluss der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs über die restlichen 5.066.218 Stammaktien von Osisko wird für den kommenden Monat erwartet. Gesetzt dem Fall, dass man auch Anteile von Victoria Gold Corp. transferieren möchte, werde schon einmal prophylaktisch der Erhalt eines ‚Advanced Ruling Certificate‘ nach dem kanadischen Wettbewerbsgesetz abgewartet, so Osisko Gold Royalties.





