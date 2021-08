Osisko Gold Royalties: Mega-Quartalsergebnis und höhere Dividende!

Der sprichwörtliche Rubel rollt bei Osisko Gold Royalties auch im 2. Quartal des laufenden Jahres aus reichlichen Quellen und beschert sowohl dem Unternehmen wie auch dessen Aktionären fette Gewinne.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

so erhielt Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 / TSX & NYSE: OR) von April bis Juni 2021 insgesamt 20.178 Goldäquivalentunzen aus seinen Beteiligungen. Das sind fast 8.000 mehr als im Vergleichszeitraum 2020. Ebenso rekordverdächtig waren die Einnahmen aus Royalties und Streams. Die nämlich beliefen sich in Q2-2021 auf phänomenale 49,9 Millionen CAD, was mehr als 20 Millionen CAD über den Zahlen des zweiten Quartals 2020 liegt.

Mehr als verdoppeln konnte Osisko zudem den konsolidierten Cashflow. Betrug dieser im Zeitraum April-Juni 2020 noch 15,4 Millionen CAD, explodierte er im 2. Quartal 2021 regelrecht und erreichte 30,9 Millionen CAD!

Rekordverdächtig war (damit) dann auch der operative Cashflow aus dem Royalty- und Stream-Segment, schlug er doch mit sensationellen 37,3 Millionen CAD zu Buche.

Alle Achtung!

Auch wenn den Osisko-Anteilseignern ein Nettoverlust von 14,8 Millionen CAD respektive 0,09 USD pro unverwässerter Aktie zugerechnet wurde, der sich aus einer Osisko-Development Firmenwertabschreibung in Höhe von 36,1 Millionen CAD ergeben hatte, konnten die Aktionäre im 2. Quartal 2021 unterm Strich über einen bereinigten Gewinn von 20,2 Millionen CAD (0,12 CAD je unverwässerte Aktie) jubilieren. Verglichen mit 5 ,7 Millionen CAD bzw. mit 0,03 CAD pro unverwässerter Aktie aus Q2-2020 ein regelrechter Quantensprung!

Quelle: Osisko Gold Royalties

Und weil Quantensprünge sowohl Kurse wie auch Cash steil nach oben katapultieren, können sich die Osisko-Aktionäre jetzt auf eine satte 10 %ige Erhöhung der vierteljährlichen Dividende freuen, die nun bei 0,055 CAD pro Aktie liegt. Die kumulierte Dividende pendelt sich somit bei 0,22 CAD pro Aktie ein.

Höhere Kreditlinie, mehr Zeit, weniger Kapitalkosten

Um das Wachstum weiter zu befeuern, erhöhte Osisko seine Kreditlinie um 150 Millionen CAD auf 550 Millionen CAD. Hinzu kommt ein nicht zweckgebundener Kredit von bis zu 100 Millionen CAD. Insgesamt ergibt sich so eine Kreditlinie von 650 Millionen CAD, bei einer verlängerten Laufzeit bis Ende Juli 2025 und, was noch viel wichtiger ist, bei niedrigeren Kapitalkosten aufgrund geringerer Gebühren.





https://www.youtube.com/watch?v=QgIuk6VTq4k





Fazit: Unternehmenserfolge, die sich für Aktionäre auszahlen

Für Sandeep Singh, Präsident und CEO von Osisko, steht fest, dass alle am Unternehmenserfolg Beteiligten von den herausragenden Ergebnissen profitieren sollen – aktuell wie auch zukünftig:

„Unsere Rekordeinnahmen aus dem Royalty- und Streaming-Geschäft ebenso wie die sensationellen Cash-Margen und ein großartiger operativer Cashflow unterstreichen eindrucksvoll die Stärke unserer Assets – auch und gerade dann, wenn der Markt sich volatil zeigt. Umso mehr bestärkt uns das in unserem Ziel, diese Ergebnisse auch weiterhin zu steigern.“

Und das Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2) damit auf dem besten Weg ist, spiegelt sich unter anderem im Vertrauen der Kreditgeber wider, das es wiederum ermöglicht, noch flexibler zu agieren und Wachstumschancen noch gezielter und entschlossener zu nutzen!

Um auch die Aktionäre an dieser hervorragenden Leistung teilhaben zu lassen, habe man die vierteljährliche Dividende um 10 % erhöht! An dieser Dividendenpolitik werde man auch zukünftig festhalten, war aus dem Unternehmen zu hören!





