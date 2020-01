Osino Resources toppt auf Twin Hills-Goldprojekt früheren Erfolg in Namibia

Weitere Suchergebnisse zu "Hills":

Ein Knaller zum Jahresauftakt!meldet das beste Bohrloch in der mit 31 Bohrungen immer noch jungen Explorationsgeschichte seines Twin Hills Goldprojekts in Namibia.Diamantbohrung OKR024 lieferte im Intervall zwischen 20 Meter und 112 Meter durchgängig Goldgehalte von 1,40 g/t. In einzelnen Abschnitten waren die Goldgehalte in dieser Bohrung aber wesentlich höher. Ab einer Bohrtiefe von 69 Meter stiegen die Goldwerte auf einem Abschnitt von 35 Meter Länge auf 2,54 g/t, gefolgt von weiteren 20 Metern mit 3,54 g/t und weiteren 9 Metern mit 6,99 g/t.Diese herausragende Bohrung befindet sich am südwestlichen Ende des gebohrten Bereichs bei Twin Hills Central, rund 1.000 Meter von einem weiteren außergewöhnlichen guten Analyseergebnis aus Bohrung OKD022 entfernt. Die auf 1,2 Kilometer gewachsene Streichlänge verdeutlicht die Kontinuität, das Ausmaß und das wirtschaftliche Potenzial des wachsenden Goldsystems bei Twin Hills.Abbildung 1: Lageplan der Bohrungen bei Twin Hills Central mit den bedeutendsten bisherigen ErgebnissenWie richtungsweisend die jüngsten Ergebnisse sind, machte CEO Heye Daun in einem Vergleich deutlich. Sein Team habe die bisherigen Ergebnisse auf Twin Hills mit denen des Goldprojekts Otjikoto verglichen. Zur Erinnerung: Heye war als CEO von Auryx an der Entdeckung von Otjikoto beteiligt und konnte das Projekt schließlich für rund 200 Mio. CAD erfolgreich an B2Gold veräußern.Wenn man die ersten 31 Bohrergebnisse der beiden Projekte vergleicht, schneidet Twin Hills gegenüber dem Otjikoto-Projekt deutlich besser ab. Das beginnt beim Arbeitstempo. Osino hat nur etwas mehr sechs Monate für seine ersten 31 Bohrungen gebraucht, auf Otjikoto hat das fünf Jahre gedauert.Umgerechnet in die unter Experten gebräuchliche Einheit Grammmeter – einen Wert, der sich aus der Multiplikation der Abschnittsmächtigkeit mit dem Goldgehalt ergibt – erreichen die Bohrungen auf Twin Hills 51 Grammmeter. Die ersten 31 Bohrungen auf Otjikoto erreichten „nur" einen Wert von 33 Grammmeter.Dies zeigt, dass der erste Explorationserfolg bei Twin Hills tatsächlich mit dem frühen Explorationserfolg bei Otjikoto vergleichbar oder sogar besser als dieser ist. Twin Hills zeichnet sich als ein großes mineralisiertes System mit einer Streichlänge, einer Mächtigkeit und Goldgehalten ab, die eine rasche Umwandlung in eine Ressource und deren schnellen Ausbau versprechen, wenn die nächsten Bohrungen in die Phase der Ressourcenabgrenzung übergehen.Angesichts der jetzt veröffentlichten Ergebnisse sowie weiterer noch ausstehender Bohrergebnisse dürfte Osino der Kapitalmarkt weit offenstehen. CEO Heye Daun befindet sich in der glücklichen Lage, dass er derzeit nicht finanzieren muss, aber – beim richtigen Angebot – jederzeit kann.