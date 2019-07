Osino Resources - die nächste bedeutende Goldlagerstätte Namibias?

Die Grundvoraussetzungen für eine Erfolgsgeschichte mit Happyend sind geschaffen. Es ist nicht notwendig ein Experte zu sein, um zu erahnen, was operativ alles bei Osion Resources passieren wird.





Was ist entscheidend für ein Rohstoffunternehmen?





Die wichtigsten Faktoren eines erfolgreichen Unternehmens im Rohstoffsektor sind, auch in der Regel in dieser Reihenfolge, weil sie aufeinander aufbauen:

Management mit Erfahrung und Erfolgen

Gesellschafterstruktur, die für Investoren attraktiv ist

Portfolio von Gebieten mit Potenzial







Sollte es bei einem Rohstoffunternehmen kurzfristig nicht heilbare Schwächen bei auch nur einem dieser drei Punkten geben, dann ist es sinnvoll weder Zeit noch Geld zu verschwenden - es gibt genug aussichtsreiche Chancen wie z.B. Osino Resources.





Wer ist der Kopf von Osino Resources?





Der CEO von Osino ist Heye Daun, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit namhaften Bergbauunternehmen verfügt. Darüber hinaus weist Daun durch seine Tätigkeiten bei Nedbank und Old Mutual Kapitalmarktexpertise vor. Als ehemaliger CEO von Ecuador Gold & Copper Corp. war er maßgeblich an der Gründung der Lumina Gold Corp. durch die Fusion von Ecuador Gold & Copper Corp. mit Odin Mining beteiligt, die ein Transaktionsvolumen von rund 200 Mio. USD umfasste.





Besonders spannend im Zusammenhang mit Osino ist der Lebensabschnitt von Daun mit Auryx Gold Corp. Denn diese Gesellschaft war ebenfalls in Namibia tätig. Als Co-Founder von hat Daun aktiv an dem damaligen Börsengang, die Kapitalbeschaffung und Projektentwicklung mitgearbeitet und war maßgeblich am erfolgreichen Verkauf der Gesellschaft für rund 180 Mio. CAD an die B2 Gold Corp. beteiligt.





Die ersten zehn Jahre seiner Karriere verbrachte Daun laut eigenen Angaben mit dem Aufbau afrikanischer Minen von Rio Tinto, AngloGold-Ashanti und Gold Fields.





Erfolgreiche Finanzierungsrunde mit Prominenz





Osino (ISIN: CA68828L1004 / TSX-V: OSI) hatte vor geraumer Zeit eine Finanzierungsrunde in Höhe von 2 Mio. CAD als Private Placement angekündigt. Geschlossen wurde die Kapitalspritze am Ende deutlich überzeichnet mit 3,59 Mio. CAD. Zu den Investoren zählt unter anderem der Multi-Milliardär Ross Beaty, der als Rohstoff-Legende einen hervorragenden Ruf genießt.





Das Unternehmen hatte insgesamt 10.252.143 Einheiten zu einem Preis von 0,35 kanadischen Dollar pro Einheit zugeteilt und emittiert. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Emissionsdatum ausgeübt werden, um eine Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,55 CAD zu erwerben. Liquidität steht damit mehr als erwartet zur Verfügung und der Appetit der Investoren zeugt von Vertrauen.





Werttreiber liegen im Boden





Osino Resources hat sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Namibia konzentriert. Das Unternehmen verfügt mittlerweile über ein Gesamtlizenzportfolio von rund 7.500 km2, darunter 22 exklusive Explorationslizenzen, die sich in den zentralen und nördlichen Zonen des zukünftigen Goldgürtels ‚Damara‘ in Namibia befinden, so das Unternehmen.





Im Fokus steht die Weiterentwicklung der Goldkuppen-Entdeckungs- und Erweiterungsziele, die Weiterentwicklung des neuen regionalen Explorationsprojekts ‚Karibib‘ und die neuen Basisziele im Gebiet ‚Otjikoto Ost‘ - in einer Region, wo B2Gold rund 150.000 Feinunzen pro Jahr produziert.





Quelle: Osino Resources





Die Kernprojekte von Osino liegen 130 km nordwestlich der namibischen Hauptstadt Windhoek. Aufgrund der Lage profitiert das Projekt erheblich von Namibias gut ausgebauter Infrastruktur mit Autobahnen, Eisenbahn, Strom und Wasser in unmittelbarer Nähe. Laut Unternehmen ist Namibia bergbaufreundlich und gilt als eine der politisch und sozial stabilsten Jurisdiktionen des Kontinents.





Kompetenz, Kapital und Portfolio vereint





Die Gründer von Osino sind erfahrene Bergbauprofis mit einer soliden Erfolgsbilanz in den Bereichen Exploration, Finanzierung und Minenentwicklung.





Die Gesellschaft hat sich selbst das Ziel gesetzt, die nächste bedeutende Goldlagerstätte Namibias zu finden. Dies soll in erster Linie durch die Weiterentwicklung der bestehenden Projekte und die systematische regionale Exploration des wachsenden Portfolios an namibischen Gold-Explorationslizenzen erreicht werden.





Das Unternehmen ist mit rund 25 Mio. CAD bewertet und kann im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Gebiete entsprechendes Kurspotenzial vorweisen. Momentan wechseln die Aktien noch unter 0,40 CAD ihre Besitzer. Die Frage ist, wie lange noch?

