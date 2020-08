Osino Resources: IP-Tests identifizieren neue, aussichtsreiche Goldziele

Mit dem kanadische Goldexplorer Osino Resources (TSXV OSI / WKN A2NB4J) konnten Leser von GOLDINVEST.de seit Ersterwähnung bereits einen Gewinn von über 100% einfahren. Wir glauben aber, dass die Erfolgsgeschichte des Unternehmens, auch angesichts der Rekordrallye im Goldpreis, noch lange nicht zu Ende ist. Und das deutet auch die neueste Mitteilung des Unternehmens an!



Wie Osino nämlich bekannt gab, hat man eine so genannte IP-Untersuchung (Induced Polarization) auf dem Twin Hills-Projekt des Unternehmens in Nambia durchgeführt, die ein voller Erfolg war. Sie identifizierte nicht nur fünf neue, bohrfertige Ziele unter der in Namibia vorherrschenden Deckschicht, sondern erweiterte und vergrößerte auch den Umfang von bereits bekannten Bohrzielen.





Quelle: Osino Resources



Und die neuen Bohrziele sind besonders vielversprechend, da sie mit bekannter Geologie, Strukturen und Geochemie übereinstimmen. Einige der neuen IP-Ziele waren in den Daten der Bodenmagnetik bisher nicht zu erkennen gewesen und deuten dem Unternehmen zufolge auf erhebliche, zusätzliche Goldvererzung hin. Zusätzlich wurden parallele Trendzonen südlich und nördlich von Twin Hills Central und Clouds entdeckt – und zwar in Gebieten, die nie zuvor erbohrt wurden.





Angesichts der hervorragenden Ergebnisse der IP-Untersuchung wird Osino nun das Explorationsprogramm auf Twin Hills erweitern und sowohl die neuen IP-Ziele als auch magnetische und geochemische Ziele untersuchen, die bislang noch nicht getestet wurden.Osino führt bereits ein Diamantkernbohrprogramm von 20.000 Metern durch, das nun um rund 5.000 Meter an zusätzlichen Diamantkernbohrungen, 8.000 Meter an Rückspülbohrungen und bis zu 10.000 Meter an Schlagbohrungen zur Gewinnung von Proben aus dem Muttergestein erweitert wird!Das Unternehmen hat auf Twin Hills bereits vier Diamantkernbohrer im Einsatz und schon in Kürze sollen zwei zusätzliche Rückspülbohrer auf dem Projekt eintreffen, sodass Osino bis zum Ende des Jahres und darüber hinaus mit insgesamt sechs Bohrern aktiv sein wird. Und die nächsten Bohrergebnisse stehen in Kürze an, sollen noch „vor Mitte August" eintreffen, wie das Unternehmen mitteilte.Das nötige Kapital für dieses ehrgeizige Programm ist auf jeden Fall vorhanden. Nachdem Osino bereits im Januar 14,5 Mio. CAD aufnehmen konnte, schloss man erst vor Kurzem eine weitere Bought Deal-Finanzierung in Höhe von 17,71 Mio. CAD ab!Wie gesagt glauben wir, dass Osino Resources nach wie vor großes Potenzial hat, zudem das Unternehmen noch daran arbeitet, eine erste Ressourcenschätzung zu erstellen. Uns gegenüber hatte CEO Heye Daun in der Vergangenheit erklärt, dass man diese aber erst präsentieren werde, wenn eine signifikante Menge an Unzen zusammengekommen ist.