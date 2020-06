Osino Resources: Frische Millionen für die Goldexploration

Der kanadische Goldexplorer Osino Resources (TSXV OSI / WKN A2NB4J) nutzt den hohen Goldpreis und die starke Kursperformance der eigenen Aktie, um sich weiteres Kapital für seine Aktivitäten in Namibia zu sichern. Wie das Unternehmen mitteilte, wird man über einen Bought Deal mit einem von Stifel GMP geführten Konsortium brutto rund 15,4 Mio. CAD einnehmen.



Dafür gibt Osino 14 Mio. sogenannte Einheiten zu einem Preis von 1,10 CAD pro Aktie aus, die aus einer Stammaktie und einem halben Warrant pro Aktie bestehen. Jeder ganze Warrant berechtigt den Besitzer in einem Zeitraum von 12 Monaten nach Abschluss der Finanzierung eine Stammaktie von Osino zum Kurs von 1,50 CAD zu erwerben.



Osino hat für 2020 bereits Aktivitäten in Namibia angekündigt, die rund 7 Mio. CAD kosten werden, womit ungefähr die Hälfte des Kapitals, das mit der letzten Finanzierung aufgenommen wurde, aufgebraucht wäre. (Diese erfolge allerdings noch bei einem deutlich niedrigeren Kurs von 0,78 CAD). Damit stünde das Unternehmen von CEO Heye Daun immer noch gut da, doch gewährt die jetzt wirklich prall gefüllte Kriegskasse Osino natürlich größere Flexibilität, wenn es darum geht, die Explorationsaktivitäten zu beschleunigen, weiteres Land oder womöglich weitere Projekte zu erwerben.





Wir sind schon sehr gespannt, wie CEO Daun das frische Kapital einsetzen wird. Bislang jedenfalls ist es ihm gelungen, hohe Werte für die Osino-Aktionäre zu schaffen. Als GOLDINVEST.de Ende August zum ersten Mal über Osino berichtete, notierte die Aktie noch bei 0,66 CAD. Der gestrige Schlusskurs lag hingegen bei 1,23 CAD, was einen Anstieg um mehr als 86% bedeutet!Der nun angekündigte Bought Deal soll bis zum 14. Juli abgeschlossen werden. GOLDINVEST.de wird die weitere Entwicklung dieses spannende Goldexplorers auf jeden Fall genau verfolgen.