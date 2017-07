Orocobre: Das sieht gut aus! Der nächste Trading-Gewinn kann kommen!

Mit Orocobre hatten wir schon in der Vergangenheit Trading-Gewinne melden können. Zuletzt hatten wir den Kursanstieg im Mai und Juni mit einem Trade begleitet. Danach gab es Kursverluste und nachdem es in den letzten Tagen seitwärts lief, gab es am Mittwoch einen starken Kursgewinn, der Orocobre wieder in die Nähe des Widerstands gebracht hat. Bei dieser Aktie hatten wir immer darauf hingewiesen, dass Orocobre nichts für „Normal-Anleger“ ist, sondern nur für Trader und Anleger, die einen kleinen Teil ihres Trading-Kapitals hoch spekulativ einsetzen.



Orocobre ist einer der „heißen“ Lithium-Explorer und diese Aktien sind höchst volatil. Unser Muster-Depot Lithium-Explorer vom Anfang des Jahres steht insgesamt im Plus und sieht sehr gut aus. Bei Orocobre sieht das noch nicht so aus. Wir hatten das Musterdepot Anfang des Jahres gestartet und da stand die Aktie noch bei knapp 3,00 Euro. Schon vor einigen Wochen hatten geschrieben, dass wir davon ausgehen, dass Orocobre den Turnaround in diesem Jahr noch schaffen wird und könnten uns jetzt vorstellen, dass es die Aktie zunächst jetzt bis 2,70/2,75 Euro schaffen könnte. Mehr – wie immer - im RuMaS Express-Service.