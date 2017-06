Orocobre: Der Treffer entwickelt sich gut und es gibt eine neue Chance!

Schon am 11.05. konnten wir im Express-Service den Treffer mit Orocobre melden und der dazu erschienene Artikel hatte den Titel: „Orocobre: Der Treffer entwickelt sich auf + 17% - es könnte mehr gehen!“ Diese Einschätzung war goldrichtig, denn inzwischen hat sich der Gewinn auf gut 20% gesteigert. Auch der von uns noch am 22. Mai genannte Einstiegskurs für Nachzügler hat funktioniert. Diesen Börsentipp hatten wir im Zusammenhang mit einem Artikel abgegeben, der den Titel trug: „Orocobre: Kleine Schwäche vorbei und neue Trading-Chance voraus!“





Sie sehen, dass wir schon in unseren Überschriften auf Chancen hinweisen und wer den Chart lesen kann, wird die von uns gemeinte Chance sicher meist erkennen. Ob man daraus auch den passenden Einstiegskurs entwickeln kann, ist eine Frage der Erfahrung. Bei dieser Aktie hatten wir immer darauf hingewiesen, dass Orocobre nichts für „Normal-Anleger“ ist, sondern nur für Trader und Anleger, die einen kleinen Teil ihres Trading-Kapitals hoch spekulativ einsetzen. Orocobre ist einer der „heißen“ Lithium-Explorer und diese Aktien sind höchst volatil. Unser Muster-Depot Lithium-Explorer vom Anfang des Jahres steht insgesamt im Plus und sieht sehr gut aus. Bei Orocobre sieht das noch nicht so aus. Wir hatten das Musterdepot Anfang des Jahres gestartet und da stand die Aktie noch bei knapp 3,00 Euro. Schon vor einigen Wochen hatten wir geschrieben, dass wir davon ausgehen, dass Orocobre den Turnaround in diesem Jahr noch schaffen wird und könnten uns jetzt vorstellen, dass es die Aktie zunächst bis 2,80/2,90 Euro schafft. RuMaS Express-Service abonnieren Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den . Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.