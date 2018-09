Orocobre: Jetzt könnte da wieder was gehen! Trading-Chance voraus!

Die Orocobre Limited ist ein Bergbauunternehmen aus dem australischen Brisbane. Das Unternehmen hat sich auf die Exploration von diversen Regionen in Argentinien spezialisiert. Der Salar Olaroz ist ein Salzsee in Argentinien und hier erschließt das Unternehmen Kalisalz. Hierfür machte das Unternehmen schon früh Bohrungen und Pumptests. Hier wurde nach einigen Tests ein Kalisalzgehalt von 1,3 Prozent nachgewiesen. In Santo Domingo in Argentinien fördert das Unternehmen Kupfer, Gold und Silber. In dieser Region hält das Unternehmen noch andere Lizenzen, konzentriert sich aber auf die Lithium- Pottascheprojekte. Das Unternehmen ist seit 2007 an der australischen Börse gelistet.

Orocobre hatten wir schon lange nicht mehr auf dem Schirm und den letzten Volltreffer konnten wir mit dieser Aktie vor gut einem Jahr melden. Die Überschrift dieses Artikel lautete: „Orocobre: Volltreffer + 36%! Auch Anfänger können Börsengewinne machen!“ Im Anschluss ging es mit der Aktie bis zum Allzeithoch bei 4,853 Euro weiter nach oben. Der Grund für den Anstieg seinerzeit war damit begründet, dass Toyota einen Lithium-Deal mit Orocobre geschlossen hatte. Da Lithium für die Batterien von Elektroautos benötigt wird, hat der japanische Autobauer rund 230 Mio. USD in dieses Projekt investiert. Danach ging es mit der Aktie über 50 Prozent bergab und die Aktie schlug am 06. September im Bereich von rund 2 Euro auf. In diesem Bereich liegt eine Unterstützung die ihren Dienst schon mehrmals in 2017 nicht verweigert hat und die Gegenbewegung startete sofort. Jetzt könnte es sich lohnen die Aktie auf dem Schirm zu haben. Lithium-Aktien sind aber nichts für Angsthasen, sondern sollten nur für das Trading eingesetzt werden und von Anlegern mit starken Nerven die einen kleinen Teil ihres Trading-Kapitals hoch spekulativ einsetzen möchten. Die Kursbewegungen sind manchmal atemberaubend und das Risiko ist nicht zu unterschätzen. Trotzdem macht es vielen Tradern viel Freude sich mit solchen Werten zu befassen und wer das Risiko nicht scheut und die passenden Einstiegskurse findet, kann oft in relativ kurzer Zeit zum Erfolg kommen. Ab wann wir womit in den Trading-Modus gehen, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.