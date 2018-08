Orinoco Gold – Erste positive Resultate von Rio do Ouro

Der australische Goldexplorer und Produzent Orinoco Gold (WKN A1J7HQ / ASX OGX) widmet sich auf seinem sehr spannenden Projekt in Brasilien derzeit unter anderem der Exploration des so genannten Rio do Ouro-Gebiets (bislang Sertao). Dabei konnte man jetzt erste Erfolge vermelden.

Mit der Bohrkampagne testet das Unternehmen die westliche Ausdehnung des Erzkörpers Sertao Stage 4 und es deutet sich an, dass dort signifikante, hochgradige Goldvererzung zu finden ist! Mit Bohrung OST012 nämlich stieß Orinoco unter anderem auf 38,1 Gramm Gold pro Tonne über 0,5 Meter. Die Analyseergebnisse der Bohrungen OST001 und OST 003 stehen noch aus, werden aber sofort nachgeliefert, sobald das Labor die Resultate bereitstellt.

Orinoco hatte bei der Untersuchung aktueller und historischer Bohrkerne Hinweise auf das Vorkommen einer Verwerfung, die von Südsüdwest nach Nordnordost entlang des Westrands der alten Sertão- Mine verläuft, entdeckt. Man schätzt, dass die Verwerfung in diesem Bereich zur Verschiebung der hochgradigen Erzfälle um ungefähr 25 Meter geführt hat. Frühere Betreiber hatten dies nicht in Betracht gezogen und deshalb Probleme gehabt, die Kontinuität dieser hochgradigen Vererzung zu bestätigen.

Aktuell laufen weitere Bohrungen, die nun die Ostausdehnung des alten Erzkörpers Sertão Stage 5 mit zwei kurzen Bohrungen (OST013 und OST014) erkunden sollen. Historische Bohrungen hatten die Ausdehnung des Erzkörpers Sertão Stage 5 unmittelbar östlich des früher abgebauten Bereichs der alten Tagebaumine Sertão Stage 5 überprüft. Dabei wurde allerdings ebenfalls ein potenzieller Versatz des Erzkörpers durch zusätzliche Verwerfungen in diesem Gebiet nicht berücksichtigt. Laut Orinoco war eine erste Untersuchung der Bohrkerne aus OST013 „ermutigend“. Zurzeit werden diese für den Transport zur Analyse vorbereitet.

Es sieht also so aus, als könnte Rio do Ouro ein weiteres interessantes Projekt für Orinoco Gold werden. Wir werden die Leser von GOLDINVEST auf dem Laufenden halten, wie es hier vorangeht. Und natürlich werden wir auch über die Ergebnisse der ersten Bohrphase auf dem Atena-Projekt berichten, die laut dem Unternehmen schon kommende Woche veröffentlicht werden sollen.



