Organovo: Das könnte die Bodenbildung sein! Kommt der Turnaround?

Organovo stand im August 2016 noch bei 4,81 Dollar. Der Abstieg verlief in mehreren Etappen und das Jahrestief bi 2,49 USD wurde im Oktober markiert. Danach folgte eine Aufwärtsbewegung bis zu 3,88 USD und im Februar ein erneuter Absturz, der danach schleichend weiterging und mit Tiefs im April und in den letzten Tagen bei kurz über 2,60 Dollar eine Gegenwehr bekam. Die charttechnische Unterstützung war nach unten durchbrochen und mit den Kursgewinnen in den letzten beiden Tagen sieht es wieder etwas besser aus.



Organovo gehört zu den 3D-Druck-Spezialisten, die sich zur Aufgabe gemacht haben menschliche Ersatzteile aus dem Drucker zu produzieren und die Kursfantasie ist groß. Die Biotech-Branche hat wieder zugelegt und vielleicht profitiert auch Organovo jetzt davon. Beobachten Sie die Aktie einfach weiter, aber kaufen Sie nur, wenn Sie wenigstens einen kleinen Teil Zockerblut in sich fühlen. Ab wann wir in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.