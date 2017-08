Orangensaft: Saisonalität schiebt an

Weitere Suchergebnisse zu "Orangensaft NYBOT Rolling":

Von November bis Juli war der Orangensaftpreis nach einem Hoch bei 222 US-Cents übergeordnet gefallen. Im März zeigten die Notierungen zwischendurch eine steigende Tendenz, doch kehrten Ende des Monats zur bisherigen Richtung zurück und erreichten Mitte Juli ihr Tief bei 125 US-Cents. Saisonal kann vor allem die Zeit von September bis November für steigende Notierungen stehen. Am Warenterminmarkt wird Orangensaft in Form von gefrorenem Konzentrat gehandelt. Florida und Brasilien sind die wichtigsten Produzenten. Wie bei anderen Soft Commodities unterliegt auch der Future-Preis von Orangensaft den wetterabhängigen Erwartungen bezüglich der Ernte. Größter Erzeuger ist Brasilien. Aufgrund eines vor allem auf zwei Regionen fokussierten Marktes ist eine hohe Sensibilität für witterungsbedingte Einflüsse gegeben. Während in Brasilien von Juli bis November eine trockene Zeit anstehen kann, könnte es in Florida von Dezember bis März empfindlich kalt werden. Für Florida wurde zuletzt geschätzt, dass in der laufenden Erntesaison eine um zehn Prozent höhere Produktion erwartet werde, nachdem in der vergangenen Saison der geringste Ertrag seit 1964 erzielt wurde.

Orangensaft (Tageschart in US-Cents):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN CR9Z39) konnten risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Orangensaftpreis ausgehen, überproportional mit einem Hebel von 2,1 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 45,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 122 US-Cents platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 4,11 Euro. Für einen steigenden Orangensaftpreis könnte ein Ziel um 220 US-Cents bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 3,8 zu 1.

WKN: CR9Z39

Akt. Kurs: 5,76 - 5,83 Euro

Basispreis: 73,57 US-Cents



KO-Schwelle: 76,70 US-Cents



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Long



Emittent: Commerzbank

Basiswert Orangensaft Future

Kursziel: 12,45 Euro

Kurschance: 114 Prozent

Bei einem Mini Future und Open End Turbo findet wegen der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich bei einem Future als Basiswert Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.