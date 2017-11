Orangensaft: Saftige Aussichten

Weitere Suchergebnisse zu "Orangensaft NYBOT Rolling":

Bei Orangensaft zeigt sich die saisonale Tendenz im letzten Drittel eines Jahres. Denn während in den Produzentenländern auf der Südhalbkugel, allen voran in Brasilien, die Früchte im dortigen Sommer gedeihen, nimmt die Nachfrage im winterlichen Norden zu. Das trägt zu einem saisonal recht stabilen Muster bei.

Der Orangensaftpreis tendiert in einer seit September bestehenden Aufwärtsbewegung nach oben und befand sich zuletzt knapp unter 170 US-Cents. Saisonal gesehen kann der Orangensaftpreis bis Mitte Dezember eine Phase steigender Notierungen erleben. Unsere Mitte August erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN CR9Z39 auf einen steigenden Orangensaftpreis zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 7,43 Euro und liegt seitdem mit 27 Prozent im Plus. Seit unserer letzten Betrachtung vor rund zwei Monaten ergab sich sogar ein Plus von 32 Prozent, nachdem die Position anfangs leicht im Minus gerutscht war. Zu beachten ist dabei, dass der zugrundeliegende Future als Basispreis von November auf Januar wechselte. Wer seinen bisherigen Gewinn aber noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines steigenden Orangensaftpreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann durch Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses die Position zum ersten Vorstellungskurs einen Gewinn von mehr als 15 Prozent absichern. Nachfolgend stellen wir ein neues Long-Produkt auf den Orangensaftpreis vor, da das oben genannte Produkt seitens des Emittenten nicht mehr zum Kauf angeboten wird.

Orangensaft Future (Tageschart in US-Cents)

Mit einem Mini Future Long (WKN CV3XC2) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Orangensaftpreis ausgehen, mit einem Hebel von 3,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 25,6 Prozent. Der Einstieg in die spekulative Position bietet sich stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 153,50 US-Cents platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 3,14 Euro. Nach oben könnte für einen steigenden Orangensaftpreis ein Ziel um 220 US-Cents bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 4,8 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: CV3XC2

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 3,94 - 4,11 Euro

Emittent: Commerzbank Basispreis: 116,47 US-Cents

Basiswert: Orangensaft Future Jan 17 KO-Schwelle: 121,30 US-Cents

akt. Kurs Basiswert: 163,40 US-Cents Laufzeit: Open end

Kursziel: 8,80 Euro Hebel: 3,4

Kurschance: + 114 Prozent Order über Börse Stuttgart



Bei einem Mini Future findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere durch den Wechsel auf den nächsten Future des Basiswertes verändern. Weitere Informationen hierzu befinden sich auf der Produktseite des Emittenten.