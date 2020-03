Optionsscheinwahnsinn - Zeitwertverlust und Volatilitätsrisiko

Mit Puts hätte man in den vergangenen Wochen doch reich werden können, oder? Und mit Calls könnte man an einer Gegenbewegung, die doch heftig ausfallen sollte, profitieren, oder?Nur wenn man den Ausverkauf plus minus wenige Tage richtig erwischt, kann man die in den Aktien erlittenen Verluste damit teilweise ausgleichen. Wer jetzt also mit Call-Optionen auf eine Gegenbewegung spekuliert, der hat ungeachtet der Börsenentwicklung schon malKapitel 06 "Optionsscheinwahnsinn" in Heibel-Ticker Ausgabe 20/12: https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1729#ch06 01. Info-Kicker: Globalisierung im Rückwärtsgang: Die Weltwirtschaft hält den Atem an02. So tickt die Börse: COVID-19: Durchseuchung vs. Ausrottung03. Sentiment: Geschichte wird geschrieben, wenn nie zuvor erlebte Dinge geschehen04. Ausblick: Folgen der Coronakrise05. Wunschanalyse06. Optionsscheinwahnsinn07. Update beobachteter Werte08. Übersicht HT-Portfolio