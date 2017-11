Optionsschein-Update: SAP

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Unsere Anfang Oktober vorgestellte Optionsschein-Idee, mit der WKN SE8XNZ auf eine steigende SAP-Aktie zu setzen, befindet sich im Gewinn. An der Börse Stuttgart notiert der klassische Call-Optionsschein mit einem Basispreis von 90 Euro und einer Fälligkeit am 19.09.2018 zur Stunde zum Geldkurs von 1,07 Euro und liegt mit 22 Prozent im Plus. Die Aktie bildet seit Ende August einen weiteren Aufwärtstrend aus, nachdem sie sich bereits bis Ende Juni in einer ansteigenden Tendenz befand, aber die folgenden zwei Monate konsolidierte. Dabei gelang es den Notierungen bereits für kurze Zeit wie erwartet, in den dreistelligen Bereich zu steigen. Zuletzt testete die Aktie mit Erfolg die Unterseite der ansteigenden Tendenz, die aktuell zwischen 96,50 und 102,20 Euro beschrieben werden kann. Wer seinen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in dieser spekulativen Position mit der Erwartung steigender Notierungen investiert bleiben möchte, sollte dabei beachten, dass dieser Optionsschein wertlos verfällt, wenn die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 90 Euro notiert. Sonst wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt.

SAP (Tageschart in Euro) Tendenz: