Optionsschein-Update: McDonalds

Unsere Mitte Juni vorgestellte Optionsschein-Idee, mit der WKN CW673E, auf eine steigende McDonalds-Aktie zu setzen, befindet sich im Gewinn. An der Börse Stuttgart schloss der klassische Call-Optionsschein mit einem Basispreis von 150 US-Dollar und einer Fälligkeit am 14.12.2017 gestern zum Geldkurs von 0,97 Euro und lag dadurch seit unserer Vorstellung mit 7,8 Prozent im Plus. Im seit April nun steiler gewordenen Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 155,80 und 167,60 US-Dollar beschrieben werden kann, tendierte die Aktie nach unserer Vorstellung zunächst zwischen 152 und 156 US-Dollar zur Seite, bis sie an der Unterseite der Trendbewegung ankam und dort ihre ansteigende Tendenz fortsetzte. Wer seinen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, sollte weiter beachten, dass der Optionsschein wertlos verfällt, wenn die Aktie am Bewertungstag in weniger als vier Monaten unter dem Basispreis von 150 US-Dollar notiert. Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt.

McDonalds (Tageschart in US-Dollar)