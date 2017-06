Optionsschein-Update: Lufthansa

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Unsere im April vorgestellte Optionsschein-Idee, mit der WKN SE78FC, auf eine steigende Lufthansa-Aktie zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. An der Börse Stuttgart notiert der klassische Call-Optionsschein mit einem Basispreis von 16 Euro und einer Fälligkeit am 14.03.2018 zur Stunde zum Geldkurs von 3,25 Euro und befindet sich mit 112 Prozent im Plus. Die Aktie brach aus dem seit Oktober bestehenden Aufwärtstrend nach oben aus und erreichte ein Hoch bei 19,01 Euro. Derzeit konsolidieren die Notierungen auf dem höheren Niveau. Wer seinen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer steigenden Lufthansa-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, beachtet, dass der Optionsschein wertlos verfällt, wenn die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis notiert. Sonst wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 1,0 ausbezahlt.

Lufthansa (Tageschart in Euro)