Optionsschein-Update: Intel

Unsere vor einer Woche vorgestellte Optionsschein-Idee, mit der WKN DM1QMJ auf eine steigende Intel-Aktie zu setzen, befindet sich im Gewinn. An der Börse Stuttgart notiert der klassische Call-Optionsschein mit einem Basispreis von 32 US-Dollar und einer Fälligkeit am 14.03.218 zur Stunde zum Geldkurs von 0,46 Euro und liegt mit 21 Prozent im Plus. Nach unserer Vorstellung legte die Intel-Aktie deutlich zu und erreichte um 36,60 US-Dollar den höchsten Stand seit fast drei Monaten. Dabei überquerten die Notierungen auch die aktuell bei 35,69 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie. Wer seinen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer steigenden Intel-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, sollte beachten, dass der Optionsschein wertlos verfällt, wenn die Aktie am Bewertungstag in weniger als acht Monaten unter dem Basispreis von 32 US-Dollar notiert. Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt.

Intel (Tageschart in US-Dollar)