Optionsschein-Update: Facebook

Unsere Mitte Mai vorgestellte Optionsschein-Idee, mit der WKN SC05RR auf eine steigende Facebook-Aktie zu setzen, befindet sich im Gewinn. An der Börse Stuttgart notiert der klassische Call-Optionsschein mit einem Basispreis von 140 US-Dollar und einer Fälligkeit am 16.03.2018 zur Stunde zum Geldkurs von 2,64 Euro und liegt mit 42 Prozent im Plus. Nach unserer Vorstellung setzte die Facebook-Aktie noch bis Anfang Juli ihre Seitwärtsphase zwischen 144 und 154 US-Dollar fort, stieg aber nach dem Ausbruch nach oben steil an und erreichte in dieser Woche ein Hoch bei 165,70 US-Dollar. Wer seinen bisherigen Gewinn nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer steigenden Facebook-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, sollte beachten, dass der Optionsschein wertlos verfällt, wenn die Aktie zur Bewertung unter dem Basispreis von 140 US-Dollar notiert. Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt.

Facebook (Tageschart in Euro)