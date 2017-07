Optionsschein-Update: Daimler

Unsere vor drei Wochen vorgestellte Optionsschein-Idee, mit der WKN SE9ASE auf eine fallende Daimler-Aktie zu setzen, befindet sich im Gewinn. An der Börse Stuttgart notiert der klassische Call-Optionsschein mit einem Basispreis von 72 Euro und einer Fälligkeit am 14.03.2018 zur Stunde zum Geldkurs von 1,00 Euro und liegt somit mit 11 Prozent im Plus. Die Aktie verstärkte ihre bereits zuvor fallende Tendenz mit einem steilen Pfad nach unten und näherte sich dadurch der bedeutenden Unterstützung um 60 Euro an. Hier sollte in Kürze die nächste Entscheidung über die weitere Richtung der Aktie anstehen. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, sollte dabei beachten, dass der Optionsschein wertlos verfällt, wenn die Aktie am Bewertungstag in weniger als neun Monaten unter dem Basispreis von 72 Euro notiert. Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt.

Daimler (Tageschart in Euro)