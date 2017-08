Optionsschein-Update: Commerzbank

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Gewinn von 76 Prozent jetzt zum Mitnehmen

Unsere Anfang Juni vorgestellte Optionsschein-Idee, mit der WKN CX4N9S, auf eine steigende Commerzbank-Aktie zu setzen, erhöhte noch einmal ihren Gewinn. An der Börse Stuttgart schloss der klassische Call-Optionsschein mit einem Basispreis von 10 Euro und einer Fälligkeit am 11.06.2018 gestern zum Geldkurs von 1,69 Euro und lag dadurch mit 76 Prozent im Plus. Zuletzt erreichte die Aktie der Commerzbank ein Hoch bei 11,70 Euro, nachdem sie über die Oberseite des Trendkanals, der aktuell zwischen 9,30 und 11 Euro beschrieben werden kann, hinausgeschossen war. Aber bereits in den letzten Tagen tendierte die Aktie nach unten. Auch die Marktlage trübte sich zuletzt ein. Deshalb verabschieden wir uns von dieser Position. Wer seinen Gewinn dagegen nicht mitnehmen, sondern in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, beachtet, dass der Optionsschein wertlos verfällt, wenn die Aktie am Bewertungstag in zehn Monaten unter dem Basispreis von 10 Euro notiert. Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 1,0 ausbezahlt.

Commerzbank (Tageschart in Euro)