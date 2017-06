Optionsschein-Update: Commerzbank

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Unsere vor drei Wochen vorgestellte Optionsschein-Idee, mit der WKN CX4N9S, auf eine steigende Commerzbank-Aktie zu setzen, befindet sich im Gewinn. An der Börse Stuttgart schloss der klassische Call-Optionsschein mit einem Basispreis von 10 Euro und einer Fälligkeit am 11.06.2018 gestern zum Geldkurs von 1,40 Euro und lag dadurch mit 46 Prozent im Plus. Denn nach unserer Vorstellung brach die Aktie der Commerzbank aus der entstandenen Dreieckformation nach oben aus und stieg weiter bis zur Oberseite des seit Oktober laufenden Aufwärtstrends an, der aktuell zwischen 8,70 und 10,40 Euro beschrieben werden kann. Hier muss sich nun zeigen, ob die Aktie weitere Kraft besitzt, also ob sich neue Käufer finden, um mit einem Ausbruch aus dem Trend neue Dynamik freizusetzen. Gelingt das jedoch nicht, wäre ein Rückgang durchaus möglich. Wer seinen bisherigen Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, sollte weiterhin beachten, dass der Optionsschein wertlos verfällt, wenn die Aktie am Bewertungstag in weniger als einem Jahr unter dem Basispreis von 10 Euro notiert. Ansonsten wird dann die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 1,0 ausbezahlt.

Commerzbank (Tageschart in Euro)