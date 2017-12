Optionsschein-Report-Update: Volkswagen

Unsere vor einer Woche vorgestellte Optionsschein-Idee, mit der WKN DM8ZRC auf eine steigende Volkswagen-Aktie zu setzen, befindet sich bereits im Gewinn. An der Börse Stuttgart schloss der klassische Call-Optionsschein mit einem Basispreis von 150 Euro und einer Fälligkeit am 18.04.2018 gestern zum Geldkurs von 2,33 Euro und liegt mit 10 Prozent im Plus. Nach dem Hoch von Ende November bei 179,30 Euro orientierten sich die Notierungen mit einer zur Seite verlaufenden Phase an der seit Ende Oktober ansteigenden Unterstützung um aktuell 169 Euro. Diese sollte nicht unterschritten werden, um die eingeschlagene Richtung fortzusetzen. Wer seinen bisherigen Gewinn nicht mitnehmen, sondern in der spekulativen Position in der Erwartung einer steigenden Volkswagen-Aktie weiter investiert bleiben möchte, sollte beachten, dass dieser Optionsschein wertlos verfällt, wenn die Volkswagen-Aktie am Bewertungstag in weniger als vier Monaten unter dem Basispreis von 150 Euro notiert. Ansonsten wird dann die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt.

Volkswagen (Tageschart in Euro) Tendenz: