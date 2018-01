Optionsschein-Report-Update: Nasdaq 100

Unsere vor einer Woche vorgestellte Optionsschein-Idee, mit der WKN CY7MWA auf einen steigenden Nasdaq-100-Index zu setzen, befindet sich bereits im Gewinn. An der Börse Stuttgart notiert der klassische Call-Optionsschein mit einem Basispreis von 6500 Punkten und einer Fälligkeit am 21.12.2018 zur Stunde zum Geldkurs von 5,19 Euro und liegt mit 13 Prozent im Plus. Weiterhin nur eine Richtung kannte der Nasdaq-100-Index und erreichte gestern bei 6708 Punkten ein neues Hoch. Der Aufwärtstrend, in dem sich der Index bewegt, lässt sich derzeit zwischen 6340 und 6870 Punkten beschreiben. Wer seinen bisherigen Gewinn nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines steigenden Index in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, sollte beachten, dass dieser Optionsschein wertlos verfällt, wenn der Nasdaq 100 am Bewertungstag in elf Monaten unter dem Basispreis von 6500 Punkten notiert. Ansonsten wird dann die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,01 ausbezahlt.

Nasdaq 100 (Tageschart in Punkten) Tendenz: