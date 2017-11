Optionsschein-Report-Update: Lufthansa

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Unsere vor drei Wochen vorgestellte Optionsschein-Idee, mit der WKN CY38RX auf eine steigende Lufthansa-Aktie zu setzen, befindet sich im Gewinn. An der Börse Stuttgart notiert der klassische Call-Optionsschein mit einem Basispreis von 25 Euro und einer Fälligkeit am 11.06.2018 zur Stunde zum Geldkurs von 4,03 Euro und liegt mit 68 Prozent im Plus. Die Aktie stieg seit Anfang August steil nach oben und erreichte mit 28,38 Euro den höchsten Stand seit Juli 1998. Aufgrund des schnellen Anstiegs könnten Gewinnmitnahmen folgen, so dass eine vorzeitige Mitnahme des Erreichten auch bei dieser Position zu überlegen wäre. Wer jedoch seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, sollte beachten, dass der Optionsschein wertlos verfällt, falls die Aktie am Bewertungstag in weniger als acht Monaten unter dem Basispreis von 25 Euro notiert. Ansonsten wird nach der Fälligkeit die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt.