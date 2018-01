Optionsschein-Report-Update: DAX

Unsere vor zwei Wochen vorgestellte Optionsschein-Idee, mit der WKN SC0LHE auf einen steigenden DAX zu setzen, befindet sich im Gewinn. An der Börse Stuttgart notiert der klassische Call-Optionsschein mit einem Basispreis von 12900 Punkten und einer Fälligkeit am 19.12.2018 zur Stunde zum Geldkurs von 10,33 Euro und liegt mit 6,8 Prozent im Plus. Nachdem der Index das Ende des alten und den Start des neuen Jahres verpatzt hatte, holte er in den letzten beiden Tagen seine Verluste wieder auf und befindet sich derzeit erneut über 13000 Punkten. Wer seinen bisherigen Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung eines steigenden Index in der spekulativen Position investiert bleiben möchte, sollte beachten, dass der Optionsschein wertlos verfällt, wenn der DAX am Bewertungstag in weniger als zwölf Monaten unter dem Basispreis von 12900 Punkten notiert. Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,01 ausbezahlt.

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: