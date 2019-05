Online Trading rund um die Uhr - Der sichere Weg ins Verderben

Ob Sie es glauben oder nicht: Es gibt Trader, die sitzen wirklich JEDEFREIE MINUTE vor ihrem Bildschirm und gaffen sich die Börsen Charts an -und das nicht nur beim Daytrading! Grund dafür ist häufig die Angstetwas beim Online Trading zu verpassen (z.B. ein wichtiges Aktien oderDevisen Einstiegssignal).Dies habe ich am Anfang auch so gemacht. Es gibt einem doch das Gefühl,die Kontrolle über das Online Trading zu haben und jederzeit eingreifenzu können. Aber genau das ist der Haken: Es bleibt meist nicht beimbloßen Beobachten der Charts, sondern es wird in die aktiven Tradeseingegriffen was das Zeug hält und das angewendete Tradingsystem überden Haufen geworfen!Dieses permanente und vor allem völlig planlose und emotionsgesteuerteEingreifen in die Trades, hält aber auch das BESTE Online Trading Systemnicht aus.Zudem führt das ständige Begutachten der Charts im Aktienhandel oderDevisenhandel (Forex) aber auch dazu, dass man schnell malEinstiegssignale sieht, wo eigentlich gar keine sind. Ist ja auchverständlich! Da sitzt man zum Beispiel beim Forextrading oder bei derAktienanalyse stundenlang vor den Charts und da will man auch mal zumZuge kommen.So werden schnell Trades eingegeben, die wirklich NICHTS mehr mit dereigentlichen Strategie beim Online Trading zu tun haben und was das fürdie Performance bedeutet, können Sie sich ja denken :-(Dies ist mit Sicherheit ein Punkt, der nicht nur überflüssig ist,sondern Ihren Erfolg beim Online Trading sogar DRAMATISCH gefährdet.Also, hinterfragen Sie Ihr Handeln dringend auch in diesem Bereich,werden Sie sich darüber bewusst!Ich denke, die Argumente sind sehr einleuchtend, weshalb ich Sie bitte,die ständige Gafferei auf die Charts beim Online Trading dringend zuunterlassen! Auch Ihre Augen werden Ihnen dankbar sein ;-)Quelle: Trading-Welt.comDer Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgtkeine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkaufvon Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass dieKonsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchtenin diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien(auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oderOptionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. EinTotalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.