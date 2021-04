Online Trading - Mit diesen sofort anwendbaren Tipps NOCH HEUTE konzentriert zum Erfolg!

Beim Online Trading ist grundsätzlich ein großes Maß an Konzentration erforderlich, um jederzeit das MAXIMUM an Gewinnen einzufahren und möglichst keine Fehler zu begehen.

Deshalb hat es mich stark verwundert, wie viele Trader sich von allen noch so unwichtigen Dingen einfach ablenken lassen! Zur Verteidigung muss man natürlich sagen, dass dies meist unbewusst geschieht Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass Ablenkung absolutes GIFT für Ihr Online Trading darstellt - also eine echte Gefahr für Ihren Erfolg bedeutet!

Aber warum ist das so? Ganz einfach: Weil wir uns in diesem Job IMMER und uneingeschränkt auf EINE EINZIGE Tätigkeit (in diesem Fall dem Traden) konzentrieren dürfen.



Also müssen Sie - um wirklich große Erfolge mit Ihrem Online Trading System zu erringen - Ihre VOLLE Energie und Aufmerksamkeit auf DIESE EINE TÄTIGKEIT konzentrieren.

Spätestens jetzt ist Ihnen mit Sicherheit klar, welche Bedeutung dieses Thema für Sie hat und warum Sie es auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen sollten

Bei konzentriert arbeiten im Online Trading, ist selbstverständlich auch Ihr Arbeitsplatz - also von wo Sie Ihr Tradingsystem umsetzen - ein nicht zu unterschätzender Faktor. Es ist z.B. erforderlich, dass Sie sich beim Arbeiten auch wirklich wohl fühlen und genau deshalb gebe ich Ihnen nun meine BESTEN Tipps, wie Sie u.a. ein erfolgreiches und fokussiertes Forex Trading Tag für Tag betreiben können:





1) Lassen Sie den Fernseher während Sie traden ausgeschaltet! Oder, noch besser: Entfernen Sie ihn vollständig aus Ihrem Alltag! Er verschwendet zum einen enorm viel Ihrer wertvollen Zeit und beschallt Sie zum anderen auch noch mit völlig negativem und unnützem bla-bla, welches Ihnen - wenn Sie ehrlich sind - nur schadet.



Probieren Sie es einfach mal aus und ich verspreche Ihnen, dass Sie nicht nur Unmengen an Zeit einsparen, sondern sich obendrein noch sehr viel besser fühlen werden, was ganz nebenbei auch Ihrem Online Trading zu Gute kommen wird :-)









2) Richten Sie NOCH HEUTE auf Ihrem Computer ein zweites unabhängiges Benutzerkonto ein. Warum der Aufwand? Nun, dieses werden Sie von jetzt an NUR für Geschäft (also dem Online Trading) nutzen. Auf diesem Konto richten Sie also KEIN Postfach und auch nicht Skype oder andere Wege der Kommunikation (Ablenkung!) ein. Hier soll Sie also NICHTS von Ihrem Online Trading abhalten und Ihre Produktivität wird höher sein als je zuvor!3) Achten Sie auf eine entspannte Sitzgelegenheit und Sitzposition. Der Grund liegt auf der Hand: Sie können leider unmöglich die erforderliche Konzentration aufbringen, wenn Ihnen permanent und unerträglich der Rücken schmerzt. Sollten Sie bereits Erfahrungen mit diesem schmerzhaften Leiden gesammelt haben, wissen Sie genau wovon ich spreche :-(Aber Sie können noch mehr tun: Arbeiten Sie zwischendurch doch einfach mal im Stehen! Mir hat dies stets sehr geholfen Sie müssten sich dazu einfach eine separate, höher liegende Arbeitsfläche schaffen. Also, probieren Sie es einfach mal aus und machen Ihre eigenen Erfahrungen.4) Entlasten Sie Ihre Augen! Dazu würde ich Ihnen empfehlen sich einen richtig großen - am besten 24 Zoll - Bildschirm zu besorgen. Zudem sollten Sie immer für genügend Licht am Arbeitsplatz sorgen. Wenn Sie Ihr Trading System auch auf das Handeln mit Aktien ausgelegt haben - Sie also eine tägliche Aktienanalyse durchführen - wird sich das für Sie doppelt lohnen! Ihre Augen werden Ihnen sehr dankbar sein



5) Schlagen Sie Ihre Trading-Kommandozentrale (Ihr Arbeitsplatz) lieber in einem extra Raum auf! Ich kenne wirklich Forex Trader, die Ihr Online Trading rund um die Uhr und Tag für Tag mitten in Ihrem Wohnzimmer betreiben. Meist behaupten diese dann noch allen Ernstes, sich unter derartigen Bedingungen vollständig konzentrieren zu können und immer bei der Sache zu sein.



Meine Frage: Wie kann man so ein professionelles Online Trading betreiben und viel Geld damit verdienen? Ich für meinen Teil habe keine Ahnung und würde dringend davon abraten! Stellen Sie Ihr Lager lieber in einem separaten Zimmer auf, welches Sie auch ruhig mal abschließen können, wenn mal mehr zu Hause los ist.







6) Apropos Arbeitsplatz: Nehmen Sie ALLES, was Sie nicht für Ihr Online Trading benötigen, von Ihren Schreibtisch herunter! Hier lauern sonst unzählige kleine Quellen der Ablenkung die Sie auf keinen Fall gebrauchen können. Nur so können Sie sicher gehen, dass Sie den Charts Ihre VOLLE Aufmerksamkeit schenken und wirklich konzentriert sind.







7) Wenn man eine Weile im selben Raum verbleibt, merkt man in den meisten Fällen nicht, dass die Luft inzwischen sehr schlecht geworden ist. Mein einfacher aber wichtiger Tipp also: Lüften Sie regelmäßig Ihren Raum und zwingen Sie sich kleine Pausen zu machen. Wenn Sie glauben keine Zeit dafür zu haben, haben Sie diese nur noch nötiger! Also, gönnen Sie sich regelmäßige Pausen! Hierzu ist ein entspannter Spaziergang im Park perfekt geeignet :-)







Ein paar meiner Tipps kommen Ihnen vielleicht ein wenig übertrieben vor, was Sie aber auf keinen Fall davon abhalten sollte, sie ALLE noch heute und gewissenhaft für Ihr Online Trading anzuwenden! Diese Tipps spiegeln all meine (über mehrere Jahre) gesammelte Erfahrung wieder und werden Ihnen - wenn Sie sie umsetzen (!) - dazu verhelfen, sehr viel konzentrierter zu arbeiten. Somit werden Sie auch Ihrem Devisenhandel einen gewaltigen Schub verleihen. Sie haben mein Wort!

Sie können sämtliche Tipps natürlich auch nutzen, wenn Sie z.B. Aktienhandel oder Daytrading an der Börse betreiben. Diese Tipps sind also in allen Bereichen des Online Trading anwendbar - nicht nur beim Forextrading ;-)

Nochmal: Sie können nur rentabel traden und Ihre Ziele erreichen, wenn Sie stets konzentriert sind - GERADE im Online Devisen Trading! Ablenkungen können Sie sich hier einfach nicht erlauben, das wird mit der Zeit ZU TEUER!

Trading-Welt



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.