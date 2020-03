Online-Siegel beeinflussen Kaufverhalten maßgeblich

Hamburg, 05. März 2020 – Einer aktuellen repräsentativen Studie zufolge zieht knapp ein Fünftel der Verbraucher einen Online-Shop vergleichbaren Angeboten vor, sobald dieser mit einem Siegel versehen ist. Darüber hinaus profitieren zertifizierte Online-Shops in zahlreichen Fällen von einer dadurch gesteigerten Preisbereitschaft seitens der Verbraucher.

Das Hamburger Marktforschungsinstitut SPLENDID RESEARCH hat im Februar 2020, im Rahmen einer repräsentativen Umfrage, über sein Online-Panel www.befragmich.de 2.400 Deutsche zwischen 18 und 69 Jahren online zum Thema Online-Siegel befragt. Die Studie erhebt generelle Einstellungen zu Online-Siegeln sowie deren Relevanz in zahlreichen Branchen. Zudem gibt sie Aufschluss über Bekanntheit, Käuferanteil, Vertrauen und Zielgruppen von insgesamt zehn Online-Siegeln sowie deren Auswirkungen auf Kaufverhalten und Preisbereitschaft.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, Online-Siegel beeinflussen das Kaufverhalten positiv: Bei vergleichbaren Online-Shops, ziehen 20 Prozent der Siegel-Kenner den zertifizierten Shop vor. Zudem sind 44 Prozent bereit, dafür zumindest geringfügig höhere Preise in Kauf zu nehmen.

Online-Siegel bieten daneben für zahlreiche Bundesbürger wichtige Orientierung: 51 Prozent der Verbraucher stimmen der Aussage zu, ein Online-Shop mit Siegel sei grundsätzlich sicherer, als einer ohne. Für immerhin noch 49 Prozent der Deutschen geht mit einer Siegelauszeichnung eine Steigerung der Glaubwürdigkeit einher.

Darüber hinaus attestieren gerade jüngere Personen Online-Siegeln eine besondere Relevanz: Verbraucher zwischen 18 und 39 bewerten den Einfluss eines Siegels auf einen Online-Shop deutlich positiver und schreiben den Labeln generell eine stärkere Bedeutung während des gesamten Kaufprozesses zu.

„Neben den jeweiligen Kernbotschaften signalisieren Online-Siegel auf einer übergeordneten Ebene vor allem Transparenz und Vertrauenswürdigkeit. Für zahlreiche Verbrauchergruppen beeinflusst die Präsenz eines Siegels somit die Kaufentscheidung intuitiv positiv“, gibt Thilo Kampffmeyer, Leiter Eigenstudien bei SPLENDID RESEARCH, zu bedenken.

Für einen positiven Effekt mitentscheidend, ist das dem Siegel entgegengebrachte Vertrauen. Gerade der Staat genießt diesbezüglich hohes Ansehen in der Bevölkerung. Privaten Testinstituten mit Gewinnabsicht begegnet eine deutliche Mehrheit hingegen mit Skepsis. Das höchste Vertrauen genießen dennoch das Trusted Shops-Siegel (74 von 100 Punkten), das EHI-Label (74 Punkte) und das TÜV SÜD safer shopping-Prüfzeichen (74 Punkte).

Spitzenreiter in Sachen Bekanntheit sind aktuell das TÜV SÜD safer shopping-Siegel (83 Prozent), das Trusted Shops-Label (80 Prozent) sowie der Trustpilot Trustscore (69 Prozent).

Ungeachtet der hohen Bekanntheitswerte gelingt diesen Siegeln auch ein zuverlässiger Transfer der jeweiligen Kernbotschaft: So steht das TÜV SÜD Label für eine Mehrheit der Verbraucher für einen sicheren Zahlungsverkehr und fast zwei Drittel bringen Trusted Shops korrekterweise mit einem Käuferschutzversprechen in Verbindung. Der Trustpilot Trustscore ruft wiederum bei einer Mehrheit Assoziationen hinsichtlich der Kundenzufriedenheit hervor.

Die vollständige Studie gibt es unter www.splendid-research.com/studie-online-siegel

Infografik

Über SPLENDID RESEARCH SPLENDID RESEARCH ist ein internationales Marktforschungsinstitut und bietet qualitative und quantitative Markforschung an. Es betreut mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne der Industrie-, Medien-, Handels- und Dienstleistungsbranche. SPLENDID RESEARCH bietet Umfragelösungen in 70 Ländern.





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.