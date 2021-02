Online-Shopping in Corona-Zeiten: Haarschneider wird zum meistgesuchten Produkt!

Auf Platz 1: Der Haarschneider! Durch die geschlossenen Friseursalons erfuhr der praktische Trimmer einen richtigen Hype – hier gab es einen durchschnittlichen monatlichen Zuwachs der Google-Suchanfragen von 400,98 % im Vergleich zum Vorjahr.



Auf Platz 2: Der Gartenpool! Durchschnittlich 267,73 % mehr Internetnutzer*innen interessierten sich für einen Gartenpool, nachdem der Gang ins Schwimmbad im Sommer 2020 pandemie-bedingt ausfiel.



Auf Platz 3: Die Poolheizung! Das Upgrade-Tool für den Pool suchen durchschnittlich 220,56 % mehr Nutzer*innen im Internet.



Auf Platz 4: Der aufblasbare Whirlpool! Die vielseitige, günstige Alternative zum Whirlpool suchten durchschnittlich 213,02 % mehr Internetnutzer*innen.



Auf Platz 5: Der ergonomische Bürostuhl! Für durchschnittlich 172,89 % mehr Internetnutzer*innen war der ergonomische Bürostuhl für zu Hause interessant.



