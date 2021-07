Olympische Medaillen stehen im Fokus

Von 23. Juli bis 8. August wird in Tokio um Gold, Silber und Bronze gekämpft. Zeit also sich die Medaillen genauer anzusehen

Insgesamt werden 1017 Medaillen an die Besten der Olympiade verliehen. Neben dem ideellen Wert wohnen den begehrten Stücken noch andere Werte inne. Eine Goldmedaille besteht nicht aus reinem Gold, sondern aus Silber (550 Gramm) mit einen rund sechs Gramm schweren Goldüberzug. Legt man einen Wert von 50 Euro für ein Gramm Gold und 0,70 Euro für ein Gramm Silber zugrunde, dann kommt man auf einen Wert von 685 Euro.





Eine Silbermedaille besteht aus Silber und sonst nichts und wiegt 550 Gramm. Interessant ist auch die Zusammensetzung einer Bronzemedaille: 95 Prozent Kupfer, fünf Prozent Zink, zusammen 450 Gramm. Der Rohstoffwert der Silbermedaille beträgt 385 Euro, während die Bronzemedaille mit nur 3,50 Euro zu Buche schlägt. Jedenfalls sind alle drei Medaillenarten nachhaltig, denn die enthaltenen Rohstoffe wurden aus alten Elektrogeräten gefertigt. Denn bereits in 2017 wurden die Bürger Japans dazu ermutigt, nicht mehr benötigte Elektrogeräte zu spenden.





Dass eine nur aus Gold bestehende Goldmedaille bei einer Olympiade verliehen wurde, ist lange her, es war im Jahr 1912. Manch eine Olympia-Medaille wurde versteigert, ob für einen guten Zweck oder so wie bei der Schwimmerin Sandra Völker, um eigene Schulden abzubauen. Ihre 1996 in Atlanta errungene Silbermedaille erzielte in einer Auktion immerhin 28.000 Euro.





Medaillen sind sicher eine schöne Sache, aber um mit Rohstoffen Gewinne einzufahren, sollte man sich an gut aufgestellte Rohstoffgesellschaften halten. Etwa an Osisko Gold Royalties, ein Edelmetall-Lizenzunternehmen mit mehr als 150 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen in Nordamerika. Caledonia Mining produziert in seiner Blanket-Goldmine in Simbabwe unter Beteiligung einheimischer Investoren seit Jahren mit Erfolg.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/) und Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/).

