Olympiade 2020 braucht dringend Silber

Sorgen machen sich breit, ob eine mögliche Silberknappheit Probleme für die Produktion der Medaillen für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio schaffen wird

Schon laufen Bemühungen nur recyceltes Silber für die edlen Medaillen zu verwenden. Das Tokioter Organisationskomitee der Olympischen und Paralympischen Spiele hat das Tokyo 2020 Medal Projekt ins Leben gerufen. Damit sollen etwa 5000 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen hergestellt werden. Das Projekt startete im April 2017, die Hälfte der notwendigen Bronze konnte gesammelt werden, aber am Silber hapert es noch gewaltig.





Silber- und Bronzemedaillen bestehen fast ausschließlich aus reinem Silber und Bronze. Bei den Goldmedaillen wird als Basis Silber verarbeitet und die Medaille dann mit meist sechs Gramm reinem Gold plattiert. So verschlingen die begehrten Medaillen insgesamt rund 1230 Kilogramm Silber. Sammelstellen für elektronische Kleingeräte (alte Smartphones oder Computer) wurden eingerichtet, zuerst 624, jetzt wurden sie auf 1404 ausgeweitet.





Wollen wir hoffen, dass sich die Besorgnis erregenden Probleme des Silbermangels noch geben, schließlich wird hart trainiert und gekämpft für die Medaillen. Sonst muss doch noch auf das frisch aus dem Boden geholte Silber von Silberunternehmen zurückgegriffen werden.





Ein erfolgreicher Silberproduzent ist etwa Endeavour Silver. Die Prognose für die Silber-Äquivalent-Produktion in 2018 beläuft sich auf etwa 10 bis 11 Millionen Unzen. Diese kommen aus drei, bald vier Minen in Mexiko. Sehr gute Bohrergebnisse konnte Endeavour Silver jetzt auch von seiner Parral-Liegenschaft berichten. Eine hochgradige Silber-Gold- Blei-Zink-Mineralisierung mit bis zu 1.660 Gramm Silber und 0,72 Gramm Gold pro Tonne Gestein, sowie 6,52 Prozent Blei und 14,45 Prozent Zink waren das Ergebnis.





Auch MAG Silver, ebenfalls in Mexiko vertreten, wird voraussichtlich in 2020 in die Riege der Produzenten aufsteigen. Zusammen mit dem Partner Fresnillo entwickelt MAG Silver das Juanicipio-Projekt. Auf Grundlage der Vormachbarkeitsstudie von 2017 liegt ein hochwertiges Silberprojekt mit minimalen Finanz- und Entwicklungsrisiken vor. Über eine Lebensdauer der Mine von 19 Jahren sollen jährlich durchschnittlich 9,6 Millionen Unzen Silber gefördert werden.









