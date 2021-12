Ohne Zink gibt es keine Mobilitätswende

Verkehrsmittel enthalten Bauteile aus Zink und Gehäuse aus Zink

Mithilfe von Zinkdruckguss können Bauteile hergestellt werden, die genau der benötigten Funktion entsprechen. Zinkgehäuse schirmen elektromagnetische Strahlung ab und sind daher bestens geeignet als Platz für Sensoren und elektronische Komponenten. Auch mit Zinkschaum können diverse Anwendungen fabriziert werden. Aus Zink gegossene Teile können vollständig recycelt und der gewonnene Rohstoff wieder verwendet werden. Teile aus Zink zu gießen ist aufgrund der relativ niedrigen Schmelztemperatur einfach, die Teile können in kurzer Zeit produziert werden. Zudem besitzen sie eine hohe mechanische Festigkeit, sind leicht zu veredeln und formgenau. Zu den typischen Druckgussteilen aus Zink gehören beispielsweise Griffe, Schlösser, Gehäuse oder Zierleisten.





Die wohl jedem bekannte Fähigkeit des Rohstoffs Teile aus Stahl vor Korrosion zu schützen, werden ebenfalls beim Bau von Fahrzeugteilen verwendet. Bei der immer mehr zum Einsatz kommenden Elektromobilität spielen auch Dinge wie Leichtbau oder Nachhaltigkeit eine Rolle. Beim Thema Speicherung elektrischer Energie sind Lithium-Ionen-Batterien die erste Wahl. Batterietechnologien werden weiterentwickelt, dabei wird auch an Zink-Luft-Batterien als möglicher Alternative geforscht. Zink dient hier als Energiespeicher. Zinkmetall oxidiert mit Luftsauerstoff und so wird Energie frei, die genutzt werden kann. Bisher mussten die Forscher jedoch noch mit verschiedenen technischen Schwächen kämpfen und ob die Zink-Luft-Batterien einmal zur echten Konkurrenz für die Lithium-Ionen-Batterien werden, wird sich zeigen. Jedenfalls ist Zink ein bedeutender Rohstoff. Wer auf ihn setzen möchte, kann sich bei den Werten der Zinkgesellschaften umsehen. Hier etwa bei Griffin Mining, dem größten Zinkproduzenten Chinas. Verantwortlich ist dafür die Caijiaying-Mine, die Zink sowie Gold, Silber und Bleimetalle hervorbringt und seit 2005 von Griffin Mining betrieben wird. Osisko Metals befindet sich mit seinem Pine Point Projekt in den Northwest Territories, welches über hochgradige Ressourcen verfügt.





